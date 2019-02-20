Hadise, Annesinin Psikolojik Tedavisi İçin 64 Bin TL Harcadı

Annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihara kalkışmasının ardından zor günler geçiren ünlü popçu Hadise, annesinin sağlığı için masraftan kaçınmadı. Annesine Belçika'daki klinikte psikolojik destek aldıran ünlü popçunun, 64 bin TL harcadığı iddia edildi.

KÖTÜ İZLERİ SİLMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

Geçtiğimiz yıl annesinin sağlık sorunları nedeniyle aile içinde de sıkıntılar yaşayan Hadise, kötü izleri silmek için elinden geleni yapıyor. Ünlü şarkıcı, annesi Gülnihal Açıkgöz'e Belçika'daki özel bir klinikte psikolojik destek aldırdı. Kliniğe 12 bin dolar (yaklaşık 64 bin TL) ödedi.

İSTANBUL'DA YAŞAMAK İSTEMEDİ

Anne Gülnihal Açıkgöz, İstanbul'da yaşamak istemeyince küçük kızı Derya ile Belçika'ya dönmüş, Hadise ise işleri nedeniyle onlara eşlik edememişti.