Hadise, Annesinin İntihara Kalkışmasından Sonra, Bağını Kopardığı Kardeşlerine Yakın Olan Evinden Taşınıyor
Annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihara teşebbüs etmesi sonrası ablası ve kardeşiyle arası açılan Hadise'den bir sürpriz hamle daha geldi. Hadise, ablası Hülya ve kardeşi Derya Açıkgöz'e yakın olan evinden taşınma kararı aldı.
Ünlü şarkıcı, annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihara teşebbüsünden sonra ablası ve kız kardeşleriyle olan iş ilişkilerini bitirmişti. Annesi Gülnihal Açıkgöz'ün "Bıktım aranızdaki para meselelerinden" sözünden sonra intihara kalkışması kardeşler arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden olmuştu. Hadise'nin son olarak kardeşi Derya Açıkgöz ile iş ilişkisini bitirmesinin ardından kardeşlerine yakın olan evinden taşınmak için çalışmalara başladığı konuşuluyor.
BEYKOZ'DA EV BAKIYOR
Hadise'nin yaklaşık bir haftadır Beykoz Konakları'nda geniş ve bahçeli bir ev baktığı, bunun için emlakçılarla görüştüğü söyleniyor.
YORUMLAR (16)
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Amerikan, Avrupa muziklerini taklit etmekten baska bir sey yapmiyor. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Siz olun uckizkardes hanyayi konyayı görürsünüz Dünyanın en korkunç bir aile zinciri UCKADINANNE böyle bi geçinme politkası yok. Hadise hn.hic tanımam.fakat Aldiği karar çok doğru Birdaha da hiç görüşmesini yardım etmemesini aramamasını Tavsiye ederim. Aile dört kadın olunca işte durum aynen böyle oluyor..para ile alakası yok.kiskanclik vardır Cekememezlik vardır.dort kadın IMKANI YOK gecinemezler.hic görüşememek lazım Bitireceksin.iradeni kullan ama birdaha da dönüş yapmican. Ondan sonraki de yıkım oluyor.hic değişmiyor.ne ara ne yardım et ne de sor görüş.BITIR HADISE 'hN çok büyük refaha erersiniz.donuslerde de çok büyük zarar fiyasko . Verdiğiniz bu kardan donmeyiniz. kizkardesden dost olmuyor. KIlkurdu oluyorCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Hayatta 3 seyden korkacaksın., Dağdan inmeden, dinden dönmeden, sonradan görmeden...Cevap Yaz 20 Yayından Kaldır
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Ailesiyle olan resimlerde hiç samimi gülmemş bakarsanizCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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HADISE KARDES BAK SIMDI BENDE SENIN GIBI BIR KADERI PAYLASIYORUM ISTERSEN ISPATINI GELIR YAPARIM ANA BEDDUASI COK KOTU HAMUR MAYASI GIBI YAPISIR INAN BANA SEN ADIMINI GERI AT VE SABIRLI OL GIT ANANIN DUASINI AL INAN BANA YOKSA BUTUN HAYATIN ALLAK BULLAK OLUR CUNKU BIR GELSEMDE SANA DERDIMI ANLATSAM ANA BEDUASI COK KOTU BENIM HAYATIM ALLAK BULLAK BENIM KADERIMI YASAMA KENDINI KURTAR HADISE KARDESIM RIZELI HALIL ABIDEN SANA SELAMLARCevap Yaz 2 Yayından Kaldır