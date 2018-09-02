Hadise, Annesinin İntihara Kalkışmasından Sonra, Bağını Kopardığı Kardeşlerine Yakın Olan Evinden Taşınıyor

Ünlü şarkıcı, annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihara teşebbüsünden sonra ablası ve kız kardeşleriyle olan iş ilişkilerini bitirmişti. Annesi Gülnihal Açıkgöz'ün "Bıktım aranızdaki para meselelerinden" sözünden sonra intihara kalkışması kardeşler arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden olmuştu. Hadise'nin son olarak kardeşi Derya Açıkgöz ile iş ilişkisini bitirmesinin ardından kardeşlerine yakın olan evinden taşınmak için çalışmalara başladığı konuşuluyor.

BEYKOZ'DA EV BAKIYOR

Hadise'nin yaklaşık bir haftadır Beykoz Konakları'nda geniş ve bahçeli bir ev baktığı, bunun için emlakçılarla görüştüğü söyleniyor.