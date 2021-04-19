Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz'den flaş açıklama
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Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz'den flaş açıklama

Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz'den flaş açıklama
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şarkıcı Ebru Gündeş, Reza Zarrab'a boşanma davası açmış ve Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu öne sürmüştü. O kadınlardan birinin şarkıcı Hadise olduğu iddia edilmişti. Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz, sessizliğini bozdu

Hadise yalanladı, Ebru Gündeş hala sessiz! Yasak aşk iddiasıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor
Hadise yalanladı, Ebru Gündeş hala sessiz! Yasak aşk iddiasıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor

Şarkıcı Ebru Gündeş, 11 yıldır evli olduğu ve kızı Alara'nın babası olan Reza Zarrab'a, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açmıştı.

Gündeş'in boşanma dilekçesinde yer alan "Başka kadınlarla ilişkisi var" ifadesinin ardından bomba iddia ortaya atılmıştı. O kadınlardan birinin Hadise olduğu ve ünlü şarkıcının 3 yıl önce Miami'de Zarrab ile buluştuğu öne sürülmüştü.

"BUNUN HESABINI SORACAĞIM"

35 yaşındaki ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez! Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek Ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım. Saygılarımla..." ifadelerini kullanmıştı.

Hadise'nin ardından kız kardeşi Derya Açıkgöz de konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

"ABLAM ŞİDDETE MARUZ KALDI"

Hadise'ye destek veren Açıkgöz, "Son günlerde ablam Hadise hakkında başlatılan karalama kampanyasını ve iftiraları şiddetle kınıyorum. Her koşulda kadına şiddete karşı duran ablamın böylesi bir şiddete maruz kalmasından dolayı çok üzgünüm. Bu şiddete maruz kalmayan, ablamın ve ailemin yanında olan herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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