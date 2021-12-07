Hadise'den flaş Kaan Yıldırım hamlesi! Kimse beklemiyordu - Haberler Magazin
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Hadise'den flaş Kaan Yıldırım hamlesi! Kimse beklemiyordu

Snob Magazin - Haberler | Magazin

Kaan Yıldırım ile evliliğin eşiğinden dönen Hadise, aylar sonra flaş bir hamlede bulundu. İşte detaylar...

Evlenmeleri beklenen Hadise- Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz haziran ayında sürpriz bir kararla ayrılmıştı.

Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise, kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Hem müzik kariyeri hem de özel yaşantısıyla adından söz ettiren Hadise, Kaan Yıldırım ile birlikte olduğu dönemde sol el bileğine "h&k" şeklinde dövme yaptırmıştı.

O DÖVME ARTIK YOK

Hadise'nin bu dövmeyi aylar sonra sildiği ortaya çıktı. Sanatçının bu hamlesi, "Hadise, Kaan Yıldırım'ı tamamen unutmuş oldu" yorumunun yapılmasına neden oldu.

AŞK AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Mehmet Dinçerler ile ilişki yaşayan Hadise'nin aşk açıklaması dikkat çekmişti:

"Bence biz kadınlar bir erkeğin işine ve tipine aşık olmuyoruz. Davranışlarına aşık oluyoruz. İlgiyi hangi kadın sevmez ki! Beni düşündüğünü, gerçekten ilgilendiğini ve sevdiğini hissettirebilen bir erkek çıksın karşıma, sonra o yaşadı.

Aşık olduğumda normalde yapmadığım şeyleri yapıyorum; mesela mutfağa girip, yemek yapıyorum."

Hadise'den flaş Kaan Yıldırım hamlesi! Kimse beklemiyordu

Hadise'den flaş Kaan Yıldırım hamlesi! Kimse beklemiyordu

Hadise'den flaş Kaan Yıldırım hamlesi! Kimse beklemiyordu

Hadise'den flaş Kaan Yıldırım hamlesi! Kimse beklemiyordu

Hadise'den flaş Kaan Yıldırım hamlesi! Kimse beklemiyordu

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