Hadim'de TOKİ inşaatı devam ediyor
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Hadim'de TOKİ inşaatı devam ediyor

20.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:22
Hadim'de TOKİ inşaatı devam ediyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Konya'nın Hadim ilçesinde yapımına başlanan 147 dairelik konutun inşaatı devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Konya'nın Hadim ilçesinde yapımına başlanan 147 dairelik konutun inşaatı devam ediyor.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hava şartları uygun olduğu için ara verilmeden çalışmalara devam edildiğini söyledi.

TOKİ sosyal konutlarının ilçe için önemli bir yatırım olduğunu belirten Hadimioğlu, şunları kaydetti:

"Hadim, bölgenin gün geçtikçe büyüyen ve gelişen bir ilçesi konumundadır. Bu sebeple konut ve dükkan ihtiyacı da sürekli artış göstermektedir. Belediyemiz bu sorunu ortadan kaldırmak için TOKİ ile işbirliği yaparak 167 dairelik 1. Etap konutlarını inşa ederek dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hayalini gerçekleştirdi. Gelen talepler ve ihtiyaç doğrultusunda 147 dairelik 2. Etap TOKİ'nin yapımına başlandı ve inşaatları tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah çalışmaların kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesini temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Bilgili

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