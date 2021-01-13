Hadim'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okul ile evin çatısı uçtu
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Hadim'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okul ile evin çatısı uçtu

13.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:10
Hadim'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okul ile evin çatısı uçtu

Konya'nın Hadim ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve lodos nedeniyle, bir okul ile evin çatısı uçtu.

Konya'nın Hadim ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve lodos nedeniyle, bir okul ile evin çatısı uçtu.

İlçede akşam saatlerinden buyana etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle, ilçe merkezinde 4 katlı bir bina ile Bolat Mahallesi'ndeki bir okulun çatısı uçtu.

Çatılardan uçan malzemeler, yollardaki araçlara da zarar verdi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, belediye ekiplerinin çalışmalarının sürdürdüğünü belirterek, vatandaşlara dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Bilgili

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