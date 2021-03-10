Hadim'de sağlık çalışanları başarı belgesi ile ödüllendirildi

Konya'nın Hadim İlçe Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, korona virüs salgını sürecinde başarılı çalışmalarda bulunan Hadim Toplum Sağlığı Merkezi mobil aşı ekibindeki sağlık çalışanlarına başarı belgesi verdi.

Sağlık çalışanlarını makamında kabul eden Kaymakam Tufan Bağır Gilan yaptığı açıklamada, sağlık personelinin mevsimsel ve coğrafi şartlara rağmen özveriyle çalıştıklarını söyledi. Filyasyon ve aşılama çalışmalarında Türkiye'nin başarılı olduğunu belirten Gilan, "Bildiğiniz üzere tüm dünya ülkeleri Covid-19 salgınıyla mücadele etmekte. Devletimiz de bu mücadele kapsamında başlangıç olarak belli gruplara aşı hakkı tanıdı. Bu gruplar içerisindeki 85 yaş üstü vatandaşlarımız risk grubu teşkil ettiğinden dolayı Sağlık Bakanlığının kararıyla evlerinde aşılamaya başladı. Hadim Toplum Sağlığı Merkezi Mobil Aşı Ekibi de evde aşılama faaliyetlerini mevsimsel ve coğrafi şartlara aldırış etmeden büyük bir özveriyle yürütmektedir. Bu sebeple mobil aşılama ekibindeki tüm personelimizi can-ı gönülden tebrik ediyor, aşı hakkı tanınmış tüm vatandaşlarımızı ALO 182'den randevu alarak aşı olmaya davet ediyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı