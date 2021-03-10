Hadim'de sağlık çalışanları başarı belgesi ile ödüllendirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hadim'de sağlık çalışanları başarı belgesi ile ödüllendirildi

10.03.2021 12:30 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:35
Hadim'de sağlık çalışanları başarı belgesi ile ödüllendirildi

Konya'nın Hadim İlçe Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, korona virüs salgını sürecinde başarılı çalışmalarda bulunan Hadim Toplum Sağlığı Merkezi mobil aşı ekibindeki sağlık çalışanlarına başarı belgesi verdi.

Konya'nın Hadim İlçe Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, korona virüs salgını sürecinde başarılı çalışmalarda bulunan Hadim Toplum Sağlığı Merkezi mobil aşı ekibindeki sağlık çalışanlarına başarı belgesi verdi.

Sağlık çalışanlarını makamında kabul eden Kaymakam Tufan Bağır Gilan yaptığı açıklamada, sağlık personelinin mevsimsel ve coğrafi şartlara rağmen özveriyle çalıştıklarını söyledi. Filyasyon ve aşılama çalışmalarında Türkiye'nin başarılı olduğunu belirten Gilan, "Bildiğiniz üzere tüm dünya ülkeleri Covid-19 salgınıyla mücadele etmekte. Devletimiz de bu mücadele kapsamında başlangıç olarak belli gruplara aşı hakkı tanıdı. Bu gruplar içerisindeki 85 yaş üstü vatandaşlarımız risk grubu teşkil ettiğinden dolayı Sağlık Bakanlığının kararıyla evlerinde aşılamaya başladı. Hadim Toplum Sağlığı Merkezi Mobil Aşı Ekibi de evde aşılama faaliyetlerini mevsimsel ve coğrafi şartlara aldırış etmeden büyük bir özveriyle yürütmektedir. Bu sebeple mobil aşılama ekibindeki tüm personelimizi can-ı gönülden tebrik ediyor, aşı hakkı tanınmış tüm vatandaşlarımızı ALO 182'den randevu alarak aşı olmaya davet ediyorum" diye konuştu. - KONYA

Hadim'de sağlık çalışanları başarı belgesi ile ödüllendirildi
Hadim'de sağlık çalışanları başarı belgesi ile ödüllendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Meral Akşener Pervin Buldan Mustafa Şentop
Magazin Prens Harry Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Meghan Markle
Spor Ali Şansalan Abdullah Avcı Halis Özkahya Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hadim'de sağlık çalışanları başarı belgesi ile ödüllendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 12:35:40. #1.15#
title