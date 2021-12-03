Hadim'de kariyer gelişim semineri düzenlendi

KARATAŞ, ADANA (AA) - Hadim'de Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik kariyer gelişim semineri düzenlendi.

Hadim Meslek Yüksekokulu Müdürü Ertuğrul Karataş, okulun konferans salonunda yaptığı konuşmada, iş hayatına atılmadan önce kariyer planlaması yapmanın önemli olduğunu belirtti.

Mesleki gelişimin yanında stratejik düşünerek hareket etmek gerektiğini dile getiren Karataş, şöyle konuştu:

"Geleceğimiz olan ve ülkemizin kalkınmasında aktif rol oynayacak olan gençlere nitelikli ve aranan eleman olmanın önemini ısrarla vurguluyorum. Öğrencilerimiz kariyer planlamasını bugünden yaparak eksiklerini tamamlamaları gerekmektedir. Bu konuda bizler her türlü desteği vermeye hazırız."

Programa, Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Emrah Keleş, SÜ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Üyesi Dr. Hikmet Salahaddin Gezici, Müdür Yardımcısı Öğr.Gör. Uğur Erdoğan, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.