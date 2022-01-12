Hadim'de kar yağışı etkili oluyor - Haberler
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Hadim'de kar yağışı etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Fatime Özağır Bilgili - Haberler | Yerel

Hadim'de kar yağışı etkili oluyor Konya'nın Hadim ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.

KONYA (İHA) - Hadim'de kar yağışı etkili oluyor

KONYA - Konya'nın Hadim ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Hadim'de sabahtan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ve belediye ekipleri de sorumluluk alanındaki yolları ulaşıma açık tutabilmek için yağışın başladığı saatlerden itibaren çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki tüm okullarda 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Hadim'de kar yağışı etkili oluyor

Hadim'de kar yağışı etkili oluyor

Hadim'de kar yağışı etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Fatime Özağır Bilgili - Son Dakika Haberleri

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