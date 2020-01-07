Hadim'de çok sayıda mahalleye elektrik verilemiyor
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Hadim'de çok sayıda mahalleye elektrik verilemiyor

Konya'nın Hadim ilçesinde çok sayıda mahalleye elektrik verilemiyor.

07.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:16
Hadim'de çok sayıda mahalleye elektrik verilemiyor

'nın ilçesinde çok sayıda mahalleye elektrik verilemiyor.


Yaşanan yoğun kar ve yağmur sonrası enerji nakil direklerinin devrilmesi nedeniyle ilçeye bağlı çok sayıda mahalleye elektrik verilemiyor.


Hadim Medaş İşletme Şefliğine bağlı ekipler sıkıntının giderilmesi için yoğun mesai harcarken, kesintilerin tam olarak ne zaman giderileceği konusunda bilgi vermedi.

Kesintilerin yaşandığı mahalleler ise Dedemli, Gezlevi, Gerez, Eğiste, Hocalar, Taşpınar, Armağanlar, Beyreli, Dolhanlar olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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