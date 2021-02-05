Hadim Belediyesi'nden esnaf ve çiftçiye destek
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Hadim Belediyesi'nden esnaf ve çiftçiye destek

05.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:57
Hadim Belediyesi'nden esnaf ve çiftçiye destek

Hadim Belediyesi'nin şubat ayı meclis toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle esnaf ve çiftçiye destek kararı alındı.

Hadim Belediyesi'nin şubat ayı meclis toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle esnaf ve çiftçiye destek kararı alındı.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu başkanlığında belediyenin meclis salonunda şubat ayı olağan meclis toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Hadim Belediyesi'ne ait gayrimenkullerde kiracı olarak bulunan esnaf ve çiftçilerin kiraladığı işyeri, tarım arazileri ve sulama suyu kullanımına 12 ay kira zammı yapılmaması konusu oylamaya sunuldu.

Oy birliğiyle kabul edilen öneri ile "Hadim Belediyesine ait gayrimenkuller ve sulama abonelerine 1 yıl boyunca zam yapılmaması" kararlaştırıldı.

Belediye olarak geçen yıl da benzer destekler verdiklerini kaydeden Hadimioğlu, "Salgın dolayısıyla ülkece zorlu bir süreçten geçmekteyiz. Bu süreci vatandaşlarımızla el ele vererek aşacağız. Bu kapsamda belediye meclisimizde aldığımız karar doğrultusunda belediyemiz gayrimenkullerinde ve sulama aboneliklerinde esnaf ve çiftçilerimize destek olmak amacıyla 12 ay boyunca zam yapılmamasını kararlaştırdık. Kararın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Bilgili

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