Hadi İnşallah filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hadi İnşallah filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Hadi İnşallah filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hadi İnşallah filmini izleyecek olanların merak ettiği Hadi İnşallah konusu nedir, Hadi İnşallah oyuncuları kimler ve Hadi İnşallah özeti gibi konuları inceliyoruz.

HADİ İNŞALLAH FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, sosyal medya fenomeni Pucca'nın hayatından esinlenerek oluşturulmuştur. Pucca hayatının 4 yılını Ankara'da sevgilisiyle geçirir. Ancak sevgilisinden ayrılıp İzmir'e ailesinin yanına taşınır. Sevgilisinden ayrıldığı için oldukça mutsuzdur. Evden dışarı çıkmaz, durmadan yemek yer. Ailesi de onun tekrardan eski haline gelmesi için baskı yapar.

Ailesinin zoruyla İzmir'de bulunan bir televizyon kanalına iş görüşmesine gider. O sırada Pekmez lakabını taktığı yakışıklı ile tanışır. Bu yakışıklıya kafayı takar ve onla olabilmek için elinden geleni yapar.

HADİ İNŞALLAH FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Murat Boz : Pekmez : Başrol Oyuncusu

Büşra Pekin : PuCCa : Başrol Oyuncusu

Şinasi Yurtsever : Kameraman Hasan

Müjde Uzman : Bayan Kaltak

Cezmi Baskın : PuCCa Baba

Hülya Gülşen Irmak : PuCCa Hala

İdil Dizdar : Zodyaklı / Zodi

Aydan Taş : Kızıl

Emrah Kaman : Eski Sevgili : PuCCa'nın eski sevgilisi

HADİ İNŞALLAH FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Hadi İnşallah filminin çekimleri İzmir'de yapılmıştır. Filmin bazı sahneleri İzmir'deki bir AVM'de çekilmiştir.

Hadi İnşallah, 2014 yapımı Türk komedi filmi. 28 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren filmin senaryosunu Murat Kaman ve Emrah Kaman yazmış, yönetmenliğini Ali Taner Baltacı yapmıştır. 25 Film'in yapımcısı olduğu filmin başrolleri Murat Boz ile Büşra Pekin tarafından paylaşılmıştır.