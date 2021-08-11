Hacze giden avukatı darbeden şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Mazlum Arslan'ı, Beylikdüzü'nde haciz işlemi için gittiği iş yerinde darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Yusuf A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Mazlum Arslan'ı, Beylikdüzü'nde haciz işlemi için gittiği iş yerinde darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Yusuf A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avukat Mazlum Arslan Büyükçekmece 3. İcra Müdürlüğündeki dosya kapsamında Beylikdüzü OSB Mahallesi Mermerciler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerine icra memuru ve 2 polis eşliğinde hacze gitti.

Haciz işlemlerinin başladığı sırada iş yerine gelen borçlu Yusuf A. saldırdığı avukat Arslan'ı darbetti.

Olayın ardından darp raporu alan avukat Arslan'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen Yusuf A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aleyna Sevim