Hacker filmi konusu nedir? Hacker oyuncuları kim? Hacker filmi fragmanı Hacker, sinemaseverlerin salonlarda severek izlediği filmler arasında yer alıyor. Sinemanın ardından TV ekranlarında olan Hacker konusu, oyuncuları gibi ayrıntılar ise izleyiciler tarafından en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Hacker filmi fragmanı da haberimizde.

Film takipçileri ''Hacker özeti nedir?'' sorusunun yanıtını arıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve konusu sinema tutkunları tarafından tam not alırken, televizyonda da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Hacker filmi hakkında detaylı bilgiyi derledik. HACKER FİLMİ OYUNCULARI Chris Hemsworth - Nicholas Hathaway Leehom Wang - Captain Chen Dawai Viola Davis - FBI Özel ajanı Carol Barrett Ritchie Coster - Kassar Yorick van Wageningen - Sadak Tang Wei - Chen Lien Andy On - Hong Kong Polisi Alex Trang Manny Montana - Lozano William Mapother - Rich Donahue Archie Kao - Shum Shi Liang - Zhao Cheung Siu Fai - Chow Adrian Pang - Keith Yan Jason Butler Harner - Frank John Ortiz - Henry Pollack Alexander von Roon - News Anchor Leanne Li - Emergency Worker HACKER KONUSU NEDİR? Global siber suç dünyasında geçen Hacker, izinli bir mahkûm ile onun Amerikalı ve Çinli ortaklarının üst düzey bir siber suç ağının peşinden Chicago'dan Los Angeles, Hong Kong ve Cakarta'ya kadar gitmelerini konu alıyor. Yönetmenliğini Michael Mann'ın yaptığı 2015 yılı yapımı Amerikan gizem - aksiyon filmi. Başrollerini Chris Hemsworth,Tang Wei, Viola Davis üstlenmiştir.