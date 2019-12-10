10.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:24

Terör örgütünce dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan Hacire anneden sonra Hatice anne de muradına erdi.

Diyarbakır'da anne Hacire Akar, oğlunun dağa kaçırılmasının sorumlusu olarak gördüğü HDP'nin İl Başkanlığının önünde 22 Ağustos'ta oturma eylemi başlattı. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı oturma eylemi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuştu. Hacire annenin oğlu için gösterdiği mücadele, benzer acıyı yaşayan diğer annelere de örnek oldu. Akar'ın mücadelesini örnek alan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemine katılım günden güne arttı.

Eyleminin 64'üncü gününde oğluna kavuştu

Anne Hatice Ceylan, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinden 4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan için 8 Ekim'de oturma eylemine katıldı. Ceylan, oğlunun hafızlık eğitimi görürken kaçırıldığını, tek isteğinin oğluna kavuşmak olduğunu belirterek "Partinin önüne ilk defa geldim. HDP oğlumuzu bıraksın. Çocuklarımız onların değil ki sahiplenmişler. Bunlar oğlumuzu esir gibi kullanıyor. Oğlumuz onların kölesi değil ki. Çocuklarımızı bıraksınlar. Oğlum bizi izliyor, duyuyorsa kapımız ona açık. O bizim her şeyimiz." ifadelerini kullandı.

Annenin evladına çağrısı yanıtsız kalmadı

Annesinin oturma eylemine katıldığını duyan Cafer Ceylan, ailesine kavuşmak için terör örgütünden kaçmaya karar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya annelerin evlatlarına kavuşması için verdiği talimatla polis ekiplerince çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Hatice annenin de evlat hasreti son buldu

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen başarılı çalışma ile Cafer, terör örgütünün elinden kurtarıldı. Cafer, terör örgütünden kaçmak isteyen arkadaşıyla Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne ulaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, aileyi Diyarbakır'daki evinde gece saatlerinde ziyaret ederek müjdeli haberi verdi. İl Emniyet Müdürü Yaman, aileye müjdeli haberi verdiği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan da İçişleri Bakanı Soylu ile Ceylan ailesini aradı. Anne Hatice Ceylan ve baba Abdülkadir Ceylan ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anne Ceylan, sevincini "Rabb'im anne babalarından kopmuş çocukları kavuştursun. İnşallah bütün çocuklarımız gelir, o binanın önünden kurtulurlar. Polislerimiz, askerimiz, devletimiz sayesinde oldu. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin." sözleriyle dile getirdi.

Hacire Akar ve Hatice Ceylan'ın evlatlarına kavuşmasıyla umutları daha da artan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor.

Kaynak: AA

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