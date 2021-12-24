Hacılarlı kadınlar kanser taramasından geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşayan kadınların kanser taramasından geçirildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hacılar Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle, kanser taramasından geçmek isteyen kadınlar, belediyenin tahsis ettiği otobüsle Fevziçakmak Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) getirildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ahmet Özyalçın, Kocasinan İlçe Sağlık Müdürü Özlem Ulutabanca ve Hacılar İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Soner Yılmaz'ın karşıladığı vatandaşlar, yapılan uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Benli, burada yaptığı konuşmada, sağlıklı hayat merkezleri ve KETEM'lerin kentte yeniden hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Omicron varyantı gelmeden, aşı olarak zırhlarını kuşanmaları konusunda vatandaşlara çağrıda bulunan Benli, şunları kaydetti:

"Özellikle pandemi sürecinde birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin çok önemli olduğunu gözlemledik. Şu an koruyucu sağlık hizmetleri dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen aşılama. Aşılama ile pandeminin belini kırdığımızı görmekteyiz. İçinde bulunduğumuz süreçte dünya, özellikle Avrupa Omicron dalgası ile karşı karşıya kaldı. Buradan vatandaşlarımıza Omicron gelmeden aşı olarak zırhlarını kuşanmaları konusunda çağrıda bulunmak istiyorum."

Hacılarlı kadınlar merkezde kanser taramasından geçirilerek, yeniden ilçeye götürüldü.