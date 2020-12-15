Hacıkadı tavuk ırkının nesli tükenmek üzere
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hacıkadı tavuk ırkının nesli tükenmek üzere

15.12.2020 12:26 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:31
Hacıkadı tavuk ırkının nesli tükenmek üzere

Orijin gen kaynağı Sinop'un Gerze ilçesine ait olan Hacıkadı tavuğunun ırk nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.Hacıkadı çatallı ibiği ve beyaz küpeleriyle öne çıkıyor.

Orijin gen kaynağı Sinop'un Gerze ilçesine ait olan Hacıkadı tavuğunun ırk nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Hacıkadı çatallı ibiği ve beyaz küpeleriyle öne çıkıyor. Namaz vakitlerinde ötüşüyle de dikkat çekiyor. Sinop'un Gerze ilçesiyle özdeşleşen Hacıkadı tavuğunun çoğaltılması için ilçede projeler yürütülüyor. Hazırlanan "Hacıkadı Tavuğu Genetiğini Koruma ve Damızlık Üretim Projesi" kapsamında ırkın çoğaltılması amaçlanıyor.

Gerze İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vekili Özbay Akkaş konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "2010 yılında kaymakamlığımız, sosyal yardımlaşma vakfımız ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle beraber Hacıkadı Tavuğunun Genetiğinin Korunması ve yöre ekonomisine kazandırılması amacıyla bir proje başlatıldı. Bu proje kapsamında önce ırkın özelliklerini gösteren yöredeki işte tavuk ve horozlardan numuneler, örnekler alınarak çoğaltılma yoluna gidildi. İşte civciv büyütme kafesleri ve kuluçka makinesi alınarak projeye başlanmış oldu. Projenin amacı dediğim gibi öncelikle gen kaynağı olarak bunun korunması. Çünkü nesli tükenen bir hayvan. Bu bizim milli bir değerimiz. Orijini Gerze. Tescili de resmi olarak bakanlığımız tarafından yapılmış bir ırk. Tabii, projenin diğer ayağında da yöre ekonomisine kazandırılmasıydı. Yalnız şöyle bir dezavantajımız var onu söyleyeyim. Irkımızın maalesef yumurta ve et verimi noktasında çok yüksek rakamlara ulaşamıyoruz. İşe şuanda bununla ilgili de bir ıslah çalışması Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde bir hocamızın katkısıyla onu da başlattık inşallah. Onun da projesi hızlandı, bakanlığa sunuldu. Eğer kabul edilirse dediğim gibi ıslah da işin içine girdiği zaman hem sayısının attırılması hem de ekonomik bir değer ekonomik getirici tarımsal bir ürün olması anlamında ciddi bir katkısının olacağını düşünüyoruz. Hacıkadı tavuğumuz bir kere dünyada çok az tavuk ırkında bulunan çatal ibiğe sahip. Bu çatal ibikler özellikle horozlarda çok belirgin. Tavuklarında biraz daha küçük. Çok belirgin değil. İkinci yine en belirgin özelliği küpeleri, beyaz küpeleri. Renkleri tamamen siyah. Yalnız gene özellikle horozlar güneş ışığında işet maviye çalan böyle çok albenisi güzel bir renk tonuyla beraber tüylerinin görülmesi. Gene yöresel halk, halkın yöredeki insanların söylediği bir şey özellikle namaza saatlerinde ötmesiyle meşhur bir horoz. Yabani ürkek bir ırk. İnsanlar biraz zor alışan" dedi. - SİNOP

Hacıkadı tavuk ırkının nesli tükenmek üzere
Hacıkadı tavuk ırkının nesli tükenmek üzere
Hacıkadı tavuk ırkının nesli tükenmek üzere

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Nesli tükenmekte olan sülün kuşu Bitlis'te görüntülendi
Nesli tükenmekte olan sülün kuşu Bitlis'te görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesinde olan yaralı kuşa esnaf sahip çıktı
Nesli tükenme tehlikesinde olan yaralı kuşa esnaf sahip çıktı
Nesli tehlike altındaki Akdeniz foku Finike'de görüntülendi
Nesli tehlike altındaki Akdeniz foku Finike'de görüntülendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Mustafa Varank Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Öykü Çelik İrem Derici Defne Samyeli Hakan Taşıyan
Spor Okan Buruk Erol Bulut Serdar Aziz Burak Yılmaz Ali Palabıyık
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hacıkadı tavuk ırkının nesli tükenmek üzere | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 12:49:41. #1.15#
title