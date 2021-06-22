Hacıbektaş Belediye Başkanı Altıok'a saldırı

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçe Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, berberde tıraş olduğu esnada 2 kişinin saldırısına uğradı.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçe Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, berberde tıraş olduğu esnada 2 kişinin saldırısına uğradı.

CHP'li Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, ilçede bir berber salonunda tıraş olduğu esnada kimliği belirsiz 2 kişinin saldırısına uğradı. Saldırı sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Altıok, "Değerli dostlarım, bugün maalesef berberde tıraş olurken 2 kişi tarafından saldırıya uğradım. Küfür, tehdit ve hakaret edilerek darp edilmeye çalışıldım. Buradan tüm Hacıbektaş gönül dostlarına sözümdür ki, Hacıbektaş'ımızın menfaati için, hak ettiği yere gelmesi için 7 gün 24 saat çalışmaya, belediyenin bir kuruşunu rantçılara yedirmemeye söz veriyorum ve yanımda olduğunuzu biliyorum" sözlerini paylaştı.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'un kendisine saldıran kişilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Biz Hacıbektaş'ın bir kuruşunu kimseye yedirmeyeceğiz. Biz işimizin başındayız. Saldırı yapanlardan şikayetçi oldum. Güvenlik güçlerimiz ve yargımızın gerekenleri yapacağından en küçük şüphemiz bulunmuyor" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı