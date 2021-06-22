Hacıbektaş Belediye Başkanı Altıok'a saldırı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hacıbektaş Belediye Başkanı Altıok'a saldırı

Hacıbektaş Belediye Başkanı Altıok'a saldırı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçe Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, berberde tıraş olduğu esnada 2 kişinin saldırısına uğradı.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçe Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, berberde tıraş olduğu esnada 2 kişinin saldırısına uğradı.

CHP'li Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, ilçede bir berber salonunda tıraş olduğu esnada kimliği belirsiz 2 kişinin saldırısına uğradı. Saldırı sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Altıok, "Değerli dostlarım, bugün maalesef berberde tıraş olurken 2 kişi tarafından saldırıya uğradım. Küfür, tehdit ve hakaret edilerek darp edilmeye çalışıldım. Buradan tüm Hacıbektaş gönül dostlarına sözümdür ki, Hacıbektaş'ımızın menfaati için, hak ettiği yere gelmesi için 7 gün 24 saat çalışmaya, belediyenin bir kuruşunu rantçılara yedirmemeye söz veriyorum ve yanımda olduğunuzu biliyorum" sözlerini paylaştı.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'un kendisine saldıran kişilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Biz Hacıbektaş'ın bir kuruşunu kimseye yedirmeyeceğiz. Biz işimizin başındayız. Saldırı yapanlardan şikayetçi oldum. Güvenlik güçlerimiz ve yargımızın gerekenleri yapacağından en küçük şüphemiz bulunmuyor" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Provokatörler yine iş başındaydı! AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı'na saldırmak isteyen 4 kişi kıskıvrak yakalandı
Provokatörler yine iş başındaydı! AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı'na saldırmak isteyen 4 kişi kıskıvrak yakalandı
Vicdansızlığın böylesi! Epilepsi hastası kuryeyi öldüresiye dövdüler
Vicdansızlığın böylesi! Epilepsi hastası kuryeyi öldüresiye dövdüler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Vladimir Putin Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emel Sayın Sinan Çetin Selçuk Tekay Kaan Yıldırım
Spor Burak Elmas Burak Yılmaz Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hacıbektaş Belediye Başkanı Altıok'a saldırı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 12:34:49. #1.16#

title