Hacı Osman Çevik; "onbin özel güvenlik mezunu verdik"

14.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:30

Dörtyol Çevikhan Özel Güvenlik Eğitim-Koruma Hizmetleri Şirket ortakları Hacı Osman Çevik ve Rezan Seyhan kurumlarında verilen eğitim hizmetlerini sıraladı ve basın mensuplarına derslikleri gezdirdi.

Dörtyol Çevikhan Özel Güvenlik Eğitim-Koruma Hizmetleri Şirket ortağı Hacı Osman Çevik yaptığı açıklamada; "Dörtyol Çevikhan Özel Güvenlik Eğitim-Koruma Hizmetleri Şirketi 2006 yılından bu yana Dörtyol-Erzin-Payas halkının teveccüh ve tercihleri neticesinde toplam 10 bin civarında özel güvenlik mezunu verdik. Bir kursiyer, kimlik sahibi olabilmek için ortalama 1850-2200 tl civarında masraf yapıp bir ''umut'' satın almaktadır. Dolayısıyla bunların istihdam sorunu oluşmaktadır. Bu kapsamda firma olarak sorunları siz kamuoyunun takdirlerine bırakıyorum.

Ülkemizde 1566828 özel güvenlik bulunmasına rağmen 283421 adedi aktif olarak çalışmaktadır. Yine ülkemizde 1628420 işyeri bulunmakta olup buna konut ve resmi daireler dâhil değildir. Aradaki farkı artık siz düşünün. Bu miktarın yarısına 3 er özel güvenlik yerleştirilmiş olsa artık sonucunu sizin takdirlerinize sunuyorum." dedi.

Özel güvenlik koruma hizmetlerinin yaşadığı sıkıntıları da sıralayan Hacı Osman Çevik; "Başlıca özel güvenlik sıkıntıları şunlardır; Fabrika, konut ve işyeri sahipleri; kayıt dışı emekli personel çalıştırarak SSK, KDV, stopaj, kıdem ve ihbar tazminatından kaçınmaktadırlar. Özel okullar, site yönetimi ve temizlik firmaları özel güvenlik personeli yerine danışmanlık adı altında gayri resmi güvenlik hizmeti vermekte ya da çalıştırmaktadır. Özel güvenlik alan firmalar, personele güvenliğin haricinde işler yaptırmaktadırlar. Yerel özel güvenlik şirketleri; proje ihalelerinde rakip olan yabancı ortaklı ve vakıf şirketleri olmaları sebebiyle aldıkları devlet teşviki ve vergi indirimi sebebiyle düşük maliyet verdiklerinden haksız rekabete uğramaktadırlar.

Basiretsiz ve iş olsun diye kurulan özel güvenlik şirketi açmaları sebebiyle, ihalelerde maliyetin altında inanılmaz fiyat teklifi vermesi ve başarısızlıkları neticesinde hizmet kalitesini düşürmekte olup güvenlik sektörünün imajını zedelemektedirler.

Sorunlar bunlar ise neler yapılmalı , neler yapmalıyız ?

Denetim organlarının; kayıt dışı nitelikli-niteliksiz personel çalıştırılmaması için incelemelerde bulunmasının, bölgemizdeki fabrika , konut ve işyerlerinde yabancı firmalarla değil yerel özel güvenlik firmalarını talep edilmesi konusunda tavsiye edilmesi gerektiğinin, kik işçilik maliyetinin altında teklif verilmesinin , ya devletten ya da personelden çalınacağının bilinmesinin, işverenlerin ve toplumun ; güvenlik aslında yakalamak, kapıda durmak, saklamak kilitlemek , işinin dışında çalıştırmak olmadığını, güvenlik aslında yemek , içmek, konuşma, gezmek, dinlenmek, hoş sohbet etmek gibi hayatın bir parçası olduğunu, ihtiyaç olduğunda değil, olmadığında vardır ve bunun bir ücreti olamaz, pazarlığı olmaz,ya olur , ya olmaz düsturuyla güvenliğin tasarrufu olmayacağının farkındalığını belirtmek maksadıyla siz değerli basın mensuplarının aracılığıyla kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." dedi.

Kaynak: Bültenler