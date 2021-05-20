"Hacı Bektaş Veli Yılı" etkinlikleri kapsamında 500 fidan toprakla buluşturuldu

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, UNESCO tarafından 2021 yılının "Hacı Bektaş Veli Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.