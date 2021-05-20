"Hacı Bektaş Veli Yılı" etkinlikleri kapsamında 500 fidan toprakla buluşturuldu
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, UNESCO tarafından 2021 yılının "Hacı Bektaş Veli Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, UNESCO tarafından 2021 yılının "Hacı Bektaş Veli Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Hacıbektaş Kaymakamlığı ve Hacıbektaş Belediyesi tarafından düzenlenen program, ilçedeki Kadıncık Ana Türbesi bahçesinde gerçekleştirildi.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Hacıbektaş Kaymakamı Kübra Kurtoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ve Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'un katıldığı etkinlikte, 500 karadut ve alıç fidanı toprakla buluşturuldu.
Vali Sezer ve beraberindeki protokol üyeleri, fidan dikiminin ardından restorasyon çalışmaları tamamlanan Kadıncık Ana Türbesi'ni gezdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veli Çelik