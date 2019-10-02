Hacı bektaş veli ve pir sultan abdal heykeli, ege denizi'yle buluştu

02.10.2019 19:27

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal heykelleri, düzenlenen etkinlikle dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla denize batırıldı.

Derin Doğa Dalış Merkezi'nin önerisi, ayrıca Çeşme Belediyesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da destek vermesi sonrası, Pir Sultan Abdal Kültür ve Sanat Derneği Çeşme Şubesi, dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda, Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal heykelleri, Makri Adası yakınında denize batırıldı. Heykellerin alt bölümünde açıklık bırakıldı. Böylelikle, balıkların burada yuva yapması da amaçlandı. Heykellerin deniz dibine indirilmesi için gerçekleştirilen etkinliğe Çeşme Liman Başkanı Eray Aykanat, Hacı Bektaş Belediye Başkanı Yoldaş Altıok, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Buca Şubesi Başkanı Yıldız Yılmaz, PSAKD Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu, derneğin İzmir'deki diğer ilçe başkanları, çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri ile derneklerin yönetici ve üyeleri, ayrıca çok sayıda vatandaş katıldı. Kamyonetle taşınan heykeller önce kıyıya oradan da tekneyle Makri Adası'na getirildi. İki heykel, vinçle ve dalgıçların yardımıyla suya batırılırken, o anlar etkinliği takip etmeye gelenler tarafından cep telefonlarıyla görüntüledi. Heykellerin denize batırılması öncesinde açıklama yapan PSAKD Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu, "İki büyük pirimizin anıtlarını su altına indireceğiz. Çeşme'de dalış turizmine destek olmayı ve heykellerin alt bölümündeki yapay resiflere açılan deliklerle balıklara yuva olmasını, aynı zamanda doğaya can vermeyi ve Alevi Bektaşi felsefesinin doğayla iç içe olmasını göstermeyi hedefledik. Bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA