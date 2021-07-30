Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750'nci yıl dönümünde yapılacak etkinlikler tanıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750'nci yıl dönümünde yapılacak etkinlikler tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı / Gülşah Kahveci - Haberler | Güncel

Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750'nci yıl dönümünde yapılacak etkinlikler tanıtıldı Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750'nci yıl dönümü kapsamında yapılacak anma programı etkinlikleri Beyoğlu'nda düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750'nci yıl dönümünde yapılacak etkinlikler tanıtıldı

İSTANBUL - Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750'nci yıl dönümü kapsamında yapılacak anma programı etkinlikleri Beyoğlu'nda düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Anma programı etkinlikleri 03-04 Ağustos tarihlerinde Nevşehir'de gerçekleştirilecek.

Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yıl dönümü kapsamında yapılacak olan anma programı etkinlikleri Beyoğlu Emek Sineması'nda düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Düzenlenen basın toplantısına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin katılırken, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Öcal Oğuz ise online olarak toplantıya katılanlar arasındaydı. Anma etkinlikleri kapsamında çekilen kısa filmlerin gösterimiyle başlayan program, konuşmacıların etkinliklere dair bilgilendirmesiyle devam etti.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Bu sene hem UNESCO tarafından hem de sayın cumhurbaşkanımızın yayınladığı kararname ile Hacı Bektaş Veli anma yılı ve aynı zamanda Yunus Emre'nin, Ahi Evran'ın anma etkinliklerinin gerçekleştirileceği bir yıl olarak karşımızda. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak pandemi şartlarında yılbaşında aslında planladığımız bu etkinliği Ağustos başı itibari ile start vermiş durumdayız" dedi.

"Etkinlikler 03-04 Ağustos tarihlerinde Nevşehir'de gerçekleştirilecek"

Hacı Bektaş Veli'nin 750'nci ölüm yıldönümü etkinliklerinin merkezinin Nevşehir olduğunu kaydeden Demircan, "Anma etkinliğimizi ilk gerçekleştireceğimiz yer Hacı Bektaş Veli'nin geldiği mekan olarak, karargah olarak kurduğu Nevşehir'in Hacı Bektaş Veli ilçesi. Dergahının bulunduğu mekan da orada. Dolayısıyla Nevşehir Belediyemiz ile birlikte, kendi kurumlarımızla birlikte bu sene 03- 04 Ağustos tarihlerinde burada bir etkinlik planlıyoruz. Başlangıcında 03 Ağustos'ta üniversitemizin önderliğinde Türk Tarih Kurumumuzla birlikte bir sempozyum gerçekleştireceğiz. Bu sempozyuma yurtiçinden ve yurtdışından katılımcılar olacak. 04 Ağustos gününde de başta Kadıncık Ana Evi açılışı ve müzemize katacağımız yeni değerlerle, güzel sanatlar, tiyatro, sinema bölümlerimizin hazırlıklarıyla birlikte bir anma etkinliği gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Halkımızın etkinliklere katılımını arzu ediyoruz"

Düzenlenecek etkinliklere halkın da katılımını arzu ettiklerini belirten Demircan, "Halkı Aslında bu anma etkinliği oluşturulan içerik ile birlikte tahminimiz 35 tane vilayetimizden katılım da gerçekleşeceği gibi, aynı zamanda bu etkinliklerin bütün yurt çapında anma etkinliklerine zemin teşkil etmesi ve içerik oluşturması. Bu sene bu anlattığımız etkinliklerde hangi mottolar üzerinde durulacağı konusunda ilanı anlamına geliyor. Bu vesileyle bir dijital platformda bunları bütün toplumumuzla bölüşüyoruz. Bu bölüşmede her kim ki irtibatta olabiliriz, olamayabiliriz kurumlarımız bu hazırlıklarımızdan istifade ederek halkımızın da Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliğine katılımını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750'nci yıl dönümünde yapılacak etkinlikler tanıtıldı
Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750'nci yıl dönümünde yapılacak etkinlikler tanıtıldı
Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750'nci yıl dönümünde yapılacak etkinlikler tanıtıldı
Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750'nci yıl dönümünde yapılacak etkinlikler tanıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gülşah Kahveci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Ömer Halisdemir
Magazin Fatma Girik Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Bülent Serttaş
Spor Diego Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750'nci yıl dönümünde yapılacak etkinlikler tanıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 21:18:43. #1.14#

title