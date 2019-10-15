Hacettepe Üniversitesi öğrencileri solo otobüs hizmetinden memnun

15.10.2019 19:50

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde öğrenim gören öğrenciler için 7 Ekim'den itibaren 5 solo otobüs hizmet vermeye başladı.



Hacettepe Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler için 7 Ekim'den itibaren; Hacettepe Üniversitesi Metro İstasyonu girişinden kampüs içine ücretsiz servis yapan otobüsler öğrencilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.



Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Meryem Kocaçoban, "Benim Hacettepe Üniversitesi'nde ilk senem, üst sınıflardan duyduğuma göre daha önce çok sıkıntı oluyormuş ulaşım. Şu an biraz hafifletti. Biz öğrenci olduğumuz için durumumuz çok da yerinde değil; eğitim için baya masrafımız oluyor. İkinci dönem bir tane daha otobüs gelecekmiş, otobüs sayılarının artmasını talep ediyoruz. Gayet olumlu bir çalışma olmuş, öğrenciler için baya yararlı.



Ücretsiz otobüs seferleri başladıktan sonra otostopla okula çıkan öğrenci sayısında gözle görülür bir azalma olduğunu ifade eden Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Atakan Güdücü, "Bizim için çok yararlı oldu. Otostop çekenlerin sayısı oldukça fazlaydı şu anda ring sayısının artması ve ücretsiz olması bizim için iyi oldu. Biliyorsunuz aktarma ücretlerine de zam geldi. Biz de ücretsiz otobüsleri kullanıyoruz. Ring sayısının artarak otobüslerin fazlalaşmasını istiyorum" şeklinde konuştu.



Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisans yapan Sevda Zeynalova, maddi durumu olmayan öğrenciler için ücretsiz otobüslerin önemli bir proje olduğunu belirterek, Şimdiye kadar kullanmadım ama denk geldiğimde kullanmayı düşünüyorum. Öğrenci ekonomisine öyle katkısı olur ki bu projenin. Öğrenciler genelde çalışmıyor ve burs almayan öğrenciler de var. Aile desteği alıyor, belki de ailesinin durumu olmayan öğrenciler var, onlar için önemli bir avantaj" ifadelerini kullandı.



Ücretsiz otobüs uygulamasının bekleme süresini kısalttığını söyleyen Kimya Mühendisliği öğrencisi Görkem Can, "Öncelerde ring otobüsleri olmadığı için otobüs beklediğimiz duraklarda çok fazla sıra oluyordu. Metro durağının başında sıra başlıyordu. Şimdilerde yine öyle ama bu sefer sıra daha hızlı akıyor. Bence şu ücretsiz otobüsler baya faydalı oldu. Sıra çok hızlı ilerliyor, sıranın sonundan başına gelmemiz 5 dakikada gerçekleşiyor" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA