Habur Gümrük Kapısı'nda 1140 cep telefonu ele geçirildi
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Habur Gümrük Kapısı'nda 1140 cep telefonu ele geçirildi

26.02.2021 14:07 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:10
Habur Gümrük Kapısı'nda 1140 cep telefonu ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Habur Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonlarda, Irak'tan gelen 3 TIR ve bir otomobilde piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olan 1140 cep telefonu ele geçirildi.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Habur Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonlarda, Irak'tan gelen 3 TIR ve bir otomobilde piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olan 1140 cep telefonu ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen risk analizi neticesinde, Irak'tan Türkiye'ye gelen üç TIR riskli olarak değerlendirildi. TIR'lar takibe alınarak x-ray taramasına yönlendirildi. TIR'ların, tekerlek birleşim noktalarında şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine lastikleri söküldü. Lastikler çıkarıldığında TIR dorselerinin tekerlek birleşim noktalarının üçünün kaynak ile kapatıldığı görüldü. Kapatılan bölgeler açıldığında özel olarak oluşturulmuş gizli bölmeler içerisinde üç TIR'da toplam 1010 adet cep telefonu ele geçirildi.

Öte yandan yabancı plakalı bir otomobil de risk analizine takıldı. X-ray cihazına sevk edilen otomobilin motorunun bulunduğu bölümde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Otomobilin motor bloğunun yanında bulunan methal levha kesildi. Burada oluşturulan gizli bölmede ise 130 adet cep telefonu ele geçirildi. Araçların gizli bölmelerinde tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin lira olan toplam 1140 cep telefonuna el konuldu. Olaylara ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

Habur Gümrük Kapısı'nda 1140 cep telefonu ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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