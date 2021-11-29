Canlı yayında Tanju Özcan ve Nagehan Alçı arasında sinirler gerildi: Devre göre pozisyon değiştiriyorsunuz

Haber türk ekranlarında yayınlanan HT Masa programının önceki günkü konuğu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dı. Gazeteciler Sevilay Yılmaz, Ebru Baki, Nagehan Alçı ve Nihal Bengisu Karaca, Özcan'a sorularını yöneltti. Programın ilerleyen dakikalarında, Tanju Özcan'ın Bolu'da yabancılara yönelik kararları gündeme geldi.

"NAGEHAN HANIM'IN YAZISINDAN SONRA İKİ GECE UYUYAMADIM"

Sevilay Yılman'ın nikah ve su paraları konusunda sorduğu soruya Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan şöyle cevap verdi: "Bütün bunlar Nagehan Hanımın yüzünden oldu. Nagehan Hanım "90 milyona eşit yurttaşlık" bu yazıya çok öfkelenmiştim. Bu yazı denemeydi alıştırmaydı. İki gece uyuyamadım. Nagehan Hanım bu haddi nereden buluyor dedim kendi kendime. Siz kimsiniz ki siz Türkiye'de 6-7 milyon vatandaşlık dağıtacaksınız. Bu yazıyı Nagehan Hanıma kim yazıdır hala merak ediyorum. Bu bir algı çalışması mıydı. Bundan sonra ben çıktım açıklama yaptım."

"ARAP SEVİCİ NAGEHAN DEDİNİZ"

Nagehan Alçı ise bu sözler üzerine, "Arap Sevici Nagehan üç tane Suriyeleri evlat edinsin" dediniz. Evet Tanju bey ben Arap seviciyim. Ben Türkleri de çok severim. Ben Ermenileri de çok severim. Ben Kürtleri de çok severim. Ben bütün insanları da çok severim" dedi.

İKİLİ ARASINDA SİNİRLER GERİLDİ

Sığınmacılarla ilgili düşünce ve kararlarıyla büyük tepki toplayan ve partisi tarafından disiplin sürecinin de başlatıldığı hatırlatılan Özcan, Nagehan Alçı'nın "Demagoji yapıyorsunuz" sözlerine sinirlendi. Özcan, Nagehan Alçı'ya "Ben düz bir adamım; ama Allah size yetenek vermiş, devre göre pozisyon ve fikir değiştirebilen birisiniz; sizin gibi, FETÖ'cüler varken FETÖ ağzıyla, başkası olunca onun ağzıyla konuşamıyorum" yanıtını verdi.

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