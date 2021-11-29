Canlı yayında Tanju Özcan ve Nagehan Alçı arasında sinirler gerildi: Devre göre pozisyon değiştiriyorsunuz
Habertürk'teki programda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile gazeteci Nagehan Alçı arasında gerginlik yaşandı. Sevilay Yılman'ın Bolu'da yabancılara yönelik sert tutumuyla ilgili sorduğu soru üzerine Özcan, "Nagehan Hanım, 90 milyona eşit yurttaşlık diye bir yazı yazdı bu yazıya çok öfkelenmiştim" dedi. Alçı'nın "Siz de Arap Sevici Nagehan üç tane Suriyeliyi evlat edinsin" dediniz" sözlerine sinirlenen Özcan, "Ben düz bir adamım. Siz devre göre pozisyon değiştiriyorsunuz" diye konuştu.
Haber türk ekranlarında yayınlanan HT Masa programının önceki günkü konuğu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dı. Gazeteciler Sevilay Yılmaz, Ebru Baki, Nagehan Alçı ve Nihal Bengisu Karaca, Özcan'a sorularını yöneltti. Programın ilerleyen dakikalarında, Tanju Özcan'ın Bolu'da yabancılara yönelik kararları gündeme geldi.
Sevilay Yılman'ın nikah ve su paraları konusunda sorduğu soruya Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan şöyle cevap verdi: "Bütün bunlar Nagehan Hanımın yüzünden oldu. Nagehan Hanım "90 milyona eşit yurttaşlık" bu yazıya çok öfkelenmiştim. Bu yazı denemeydi alıştırmaydı. İki gece uyuyamadım. Nagehan Hanım bu haddi nereden buluyor dedim kendi kendime. Siz kimsiniz ki siz Türkiye'de 6-7 milyon vatandaşlık dağıtacaksınız. Bu yazıyı Nagehan Hanıma kim yazıdır hala merak ediyorum. Bu bir algı çalışması mıydı. Bundan sonra ben çıktım açıklama yaptım."
Nagehan Alçı ise bu sözler üzerine, "Arap Sevici Nagehan üç tane Suriyeleri evlat edinsin" dediniz. Evet Tanju bey ben Arap seviciyim. Ben Türkleri de çok severim. Ben Ermenileri de çok severim. Ben Kürtleri de çok severim. Ben bütün insanları da çok severim" dedi.
Sığınmacılarla ilgili düşünce ve kararlarıyla büyük tepki toplayan ve partisi tarafından disiplin sürecinin de başlatıldığı hatırlatılan Özcan, Nagehan Alçı'nın "Demagoji yapıyorsunuz" sözlerine sinirlendi. Özcan, Nagehan Alçı'ya "Ben düz bir adamım; ama Allah size yetenek vermiş, devre göre pozisyon ve fikir değiştirebilen birisiniz; sizin gibi, FETÖ'cüler varken FETÖ ağzıyla, başkası olunca onun ağzıyla konuşamıyorum" yanıtını verdi.
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