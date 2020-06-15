Habermetre 8 Haziran - 15 Haziran arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler!
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Habermetre 8 Haziran - 15 Haziran arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin haftalık en çok konuşulan isim ve gündem değerlendirme raporunda Emre Belözoğlu, Demet Akalın ve İbrahim Tatlıses konuları 8 Haziran - 15 Haziran haftasının en çok konuşulan kişi konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

Habermetre 8 Haziran - 15 Haziran arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler!
15.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:46

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 8 Haziran - 15 Haziran arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre Beyazıt Öztürk, Hande Erçel ve Ceyda Ateş gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Habermetre, 1 Haziran - 8 Haziranarasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu Emre Belözoğlu, Demet Akalın ve İbrahim Tatlıses oldu. İşte gündemi belirleyen konular:

EMRE BELÖZOĞLU

Eemre Belözoğlu ana gündemden biri oldu. Okunma sayısı 13.605.862 rakamına ulaştı.

Habermetre 8 Haziran - 15 Haziran arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler!
EMRE BELÖZOĞLU
Habermetre 8 Haziran - 15 Haziran arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler!
EMRE BELÖZOĞLU

DEMET AKALIN

Demet Akalın gündemden biri oldu. Okunma sayısı 2.420.411 rakamına ulaştı.

Habermetre 8 Haziran - 15 Haziran arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler!
DEMET AKALIN
Habermetre 8 Haziran - 15 Haziran arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler!
DEMET AKALIN

İBRAHİM TATLISES

İbrahim Tatlıses ana gündemden biri oldu. Okunma sayısı 356.943 rakamına ulaştı.

Habermetre 8 Haziran - 15 Haziran arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler!
İBRAHİM TATLISES
Habermetre 8 Haziran - 15 Haziran arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler!
İBRAHİM TATLISES
umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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