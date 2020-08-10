Habermetre 6-13 Temmuz arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!
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Habermetre 6-13 Temmuz arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin haftalık en çok konuşulan isim ve gündem değerlendirme raporunda Yeşim Salkım, Emre Gönlüşen, Serenay Sarıkaya ve Petek Dinçöz isimleri 6-13 Temmuz haftasının en çok konuşulan kişi konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

Habermetre 6-13 Temmuz arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!
10.08.2020 11:25 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:29

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 6-13 Temmuz arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre Yeşim Salkım, Emre Gönlüşen, Serenay Sarıkaya ve Petek Dinçöz gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Habermetre, 6-13 Temmuz arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu Yeşim Salkım, Emre Gönlüşen, Serenay Sarıkaya ve Petek Dinçöz oldu.

İşte gündemi belirleyen konular:

YEŞİM SALKIM

Yeşim Salkım en çok konuşulan isimler listesinde 1. Sırada yer aldı. Yeşim Salkım 3.3961.680 okunma sayısına ulaştı.

Habermetre 6-13 Temmuz arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!
Habermetre 6-13 Temmuz arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!

EMRE GÖNLÜŞEN

Emre Gönlüşen, çok konuşulan konular içinde 2 sırada yer aldı. Emre Gönlüşen 2.672.534 okunma sayısına ulaştı.

Habermetre 6-13 Temmuz arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!
Habermetre 6-13 Temmuz arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!

SERENAY SARIKAYA

Serenay Sarıkaya çok konulan isimler içinde 3. sırada kendine yer buldu. Serenay Sarıkaya 2.655.159 okunma sayısına ulaştı.

Habermetre 6-13 Temmuz arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!
Habermetre 6-13 Temmuz arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!

PETEK DİNÇÖZ

Petek Dinçöz çok konulan isimler içinde 4. sırada kendine yer buldu. Petek Dinçöz 470.365 okunma sayısına ulaştı.

Habermetre 6-13 Temmuz arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!
Habermetre 6-13 Temmuz arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!

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