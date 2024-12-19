Züleyha Ortak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Züleyha Ortak kaç yaşında, nereli? Züleyha Ortak biyografisi!

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ZÜLEYHA ORTAK KİMDİR?

Züleyha Ortak, 1987 yılında İstanbul'da doğmuş, Türkçe, Zazaca ve Kürtçe konuşulan bir aile ortamında yetişmiştir. Halk müziği solisti olarak kariyerine başlamadan önce, Marmara Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü'nde eğitim almış, aynı dönemde yarı zamanlı konservatuarda müzik eğitimi görmüştür. Ayrıca ilk ustası olan Zülfü Livaneli'nin asistanlığını yapmıştır.

Asistanlık sürecinde birkaç türkü seslendirdiği Livaneli, Züleyha'nın müziğe olan ilgisini ve benzersiz ses tonunu fark ederek ona Cemil Topuzlu Sahnesi'nde yer vermiştir. Züleyha'nın Kürtçe seslendirdiği Yiğidim Aslanım şarkısı, YouTube'da 100 binden fazla izlenmiş ve bu olumlu tepkiler, onun profesyonel müzik kariyerine başlama kararını desteklemiştir.

2012 yazında, Habertürk TV'de "Müzik Evi" adlı bir program hazırlayıp sunan Züleyha, müzik kariyerine ara vermeden devam etmiş ve üçüncü albümü "Gelin Kınası" ile Anadolu'nun sevilen kına ve düğün türkülerini Türkçe ve farklı dillerde yorumlayarak müzikseverlerin beğenisine sunmuştur. Bu albüm, Kalan Müzik etiketiyle yayımlanmıştır. Ayrıca Betül Soysal Bozdoğan tarafından hazırlanan Yeni Türkiye'nin Kadınları kitabında, müzik yolculuğundaki mücadelesini anlattığı röportajıyla yer almıştır.

2015 yılında TRT1 ekranlarında yayınlanan "İyi Fikir" programını sunmuş, haftanın dört günü sabahları 3 saatlik yayınla izleyicilerin karşısına çıkmıştır. Bu program, hem televizyon deneyimini pekiştirmesine hem de hayranlarıyla doğrudan iletişim kurmasına olanak sağlamıştır.

Bunların yanı sıra, Göksel Baktagir yönetimindeki "7 Cihan Kadınları" adlı etnik müzik grubunun bir üyesi olan Züleyha Ortak, hem grupla hem de solo performanslarıyla çeşitli festivallerde ve kültür-sanat etkinliklerinde konserler vermeye devam etmektedir.