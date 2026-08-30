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MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan Yeniden Seçildi

MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan Yeniden Seçildi
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MHP Kahramanmaraş İl Kongresi'nde, Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç ve il protokolünün katılımıyla Mansur Metehan yeniden il başkanı seçildi. Karakoç, teşkilatın birlik ve sadakat içinde çalıştığını belirterek, 'Makamlar geçici, vazifeler emanet; sadakat ise esastır' dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen kongrede, Genel Merkezin takdiri ve delegelerin iradesiyle Mansur Metehan yeniden MHP Kahramanmaraş İl Başkanı seçildi.

Kongrenin ardından değerlendirmelerde bulunan Karakoç, Mansur Metehan’ı tebrik ederek, yeni yönetim kuruluna Kahramanmaraş ve Milliyetçi-Ülkücü Hareket için gerçekleştirecekleri çalışmalarda başarı diledi.

Karakoç, ilçe kongrelerinden il kongresine uzanan süreçte teşkilatın, “kökü mazide, yönü atide olan Türk-İslam davasının mensuplarına yakışır bir duruş ve disiplin” ortaya koyduğunu ifade etti.

Teşkilat çalışmalarında birlik ve sadakatin önemine vurgu yapan Karakoç, “Bizim için makamlar geçici, vazifeler emanet; sadakat ise esastır.” dedi.

Karakoç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gösterdiği istikamete bağlılıkla Kahramanmaraş’ta Milliyetçi Hareket Partisi’ni daha ileriye taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirterek, yeni yönetime başarı temennisinde bulundu.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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