Amcasına misafirliğe giderken hayatını kaybeden genç kız herkesin yüreğini yaktı. Dün akşam Beyoğlu'nda meydana gelen talihsiz olayın detayları ise merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında Zuhal Ebrar Yıldız kimdir, kaç yaşında? Zuhal Ebrar Yıldız öldü mü? Zuhal Ebrar Yıldız neden öldü? soruları aratıldı. İşte detaylar...

İstanbul Beyoğlu'nda motosiklet çalan 2 kişiyi takibe alan polislerin kurşununa yakalanan genç kızın acı haberi yürekleri yaktı. Vatandaşlar hayatını kaybeden genç kızı merak ediyor. Peki, Zuhal Ebrar Yıldız kimdir, kaç yaşında? Zuhal Ebrar Yıldız öldü mü? Zuhal Ebrar Yıldız neden öldü?

ZUHAL EBRAR YILDIZ NEDEN ÖLDÜ?

İstanbul Beyoğlu'nda motosiklet çalan 2 kişiyi takibe alan polisler, "dur" ihtarına uymayan şüphelilere doğru ateş açtı. Polisin silahından çıkan kurşunlar amcasına misafirliğe giden 18 yaşındaki kıza isabet etti. İki kurşunun isabet ettiği genç kız kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, 2 polisin savcının talimatıyla gözaltına alındığı ifade edildi. Beyoğlu'nda çaldıkları motosikletlerle kaçan 2 kişiyi polisler takibe aldı. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler motosikletlerle kaçmaya başladı. Motosikletlilere ateş eden polislerin silahından çıkan kurşunlar, amcasına misafirliğe gelen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'a isabet etti. Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 7 ayrı gasp suçundan haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli, çaldıkları iki motosikletle kaçtı. Polis ekipleriyle motosikletliler arasındaki takip, Yay Sokak'a kadar devam etti. Yay Sokak'ta bulunan Okçular Vakfı'na ait misafirhanenin önüne gelen motosikletliler, bir süre burada bekledi. Polislerin geldiğini gören şüpheliler, plakasız motosikletlerle kaçmaya başladı. Bu sırada merdivenlerden aşağı inen polis memuru, şüphelilere doğru ateş etti. Amcasının evine ziyarete gelen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız, polisin silahından çıkan iki kurşunun vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Yıldız, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "7 ayrı 'Silahlı Gasp' suçu nedeniyle takip edilen iki şüpheliye, kullandıkları çalıntı ve plakasız motosikletlerle kaçmaya çalışırken engel olmak amacıyla güvenlik görevlilerimiz tarafından silahla ateş edilmiştir. O esnada yaya olarak olay mahallinde bulunan Zuhal Ebrar Yıldız isimli vatandaşımız, güvenlik görevlimizce silahla açılan ateş sonucu kazaen yaralanmıştır. Yaralı vatandaşımız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Ayrıca olaya karışan 2 polis memuru, Cumhuriyet Savcısı talimatıyla gözaltına alınmıştır" denildi. Kimlikleri belirlenen B.P. (19) ve S.Ç. (27)nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.