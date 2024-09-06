Üye Girişi
Haberler

Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan Cengiz Şişman, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Züğürt Ağa'dan esinlenerek satışa çıkardığı köyünün değerini artırdı. Yıllar önce 10 milyon TL'den satışa çıkardığı köyü için şimdi 50 milyon TL talep ediyor.

Erzurum'da Cengiz Şişman'ın 1993 yılında 30 haneli bir köy olarak satın aldığı ve "Yeşil Vadi" adını verdiği köy, yıllar içinde nüfusunu kaybetti. 6 bin dönümlük bu arazide uzun süre hayvancılık yapan Şişman, yalnızlıktan sıkılarak köyün hemen yanındaki Çiftlik Mahallesi'ne taşındı. Ancak her gün eski köyüne gitmeye devam eden Şişman, yıllar içinde arazisine elma ağaçları dikerek köyün değerini daha da artırdı.

Şişman, 2021 yılında 10 milyon TL'ye satışa çıkardığı köyüne alıcı bulamasa da, gelen düşük tekliflere sıcak bakmadı ve köyün fiyatını 50 milyon TL'ye çıkardı. Köyün adı gibi "Yeşil Vadi"nin, yeni sahiplerini beklediğini belirten Şişman, 'Züğürt Ağa' filminden etkilenerek bu satış kararını aldığını belirtti.

Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para

ZÜĞÜRT AĞA'DAN ETKİLENDİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Maddi açıdan zorlandığı için köyü satmaya karar verdiğini ifade eden Cengiz Şişman, "Buranın ismini kendimce Yeşil Vadi koydum. Yeşilçam'da izlediğim filmden esinlenerek bu ismi koydum. Şimdide yine Yeşilçam'dan esinlenerek bu köyü satıyorum. Şener Şen'in Züğürt Ağa filminde dediği gibi köyü satıyorum. Ben bu köyü, 1993 yılında satın aldığımda bu köyde 30 hane yaşıyordu. Zamanla burada yaşayanlar, kente göç ettiler" şeklinde konuştu.

"BÜTÜN PARAYI BURAYA VERDİM"

Köyün 6 bin dönüm üzerine kurulu olduğunu ifade eden Şişman, "Ben burada hayvancılık yapacağım diye geldim ama burası maddi gücümü aşıyor. Bütün parayı buraya verdim, şimdi zorlanıyorum. Burayı iyi değerlendiremiyorum. Şu anda burada benden başka kimse yok. Buradan gitmek istemiyorum ama mecburum" dedi.

"50 MİLYON LİRA İSTİYORUM"

Köy için yüksek teklifler aldığını fakat istediği rakamı vermedikleri için henüz satmadığını belirten Şişman, "Benim gücüm olsa burayı satmam. İş adamları var, burası gibi yerleri çok iyi değerlendiriyorlar. Ben buraya 50 milyon lira para istiyorum. Sıkıldım burada, hem bedenen hem maddi olarak" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Emlak

Cengiz Şişman Çiftlik Erzurum Erzurum Güncel Aşkale Emlak Yaşam

Engin Polat tahliye edildi

Engin Polat tahliye edildi

 Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın tahliye kararını böyle karşıladı

Dilan Polat'ın eşinin tahliye kararını aldığı an: Devletimiz sağ olsun

 Kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme! Mezarlıkta şüpheli bulgulara rastlandı

17 gündür haber alınamayan kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme
İstanbul'da metrobüs yangını! Yolcular can havliyle kendilerini dışarı attı

İstanbul'da metrobüs yangını! Yolcular can havliyle kendini dışarı attı
500

Yorumlar (1)

Emre Gök:

Sataram köyü haaa Köy gitmiş tarlalar kalmış

3
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Dilan Polat eşinin tahliyesi sonrası ne paylaştı? Dilan Polat Instagram hesabında şarkı söyledi! ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI? SON DAKİKA: Engin Polat neden tahliye edildi? Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat hapisten çıktı mı? Benzine indirim! 6 Eylül benzine indirim gelecek mi? Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Hadise ve Kerem Bürsin sevgili mi? Hadise ve Kerem Bürsin arkadaş mı, aralarında ne var? 6 Eylül hangi burç? 6 Eylül hangi burç özellikleri, yükseleni ne? Başak burcu hangi elemente ait? GALLER- TÜRKİYE MAÇI İZLE Galler- Türkiye maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galler - Türkiye maçı HD, kesintisiz izleme linki! TV8 frekans bilgileri.. 6 EYLÜL HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak? Samsun'da sokak ortasında ilişkiye giren çift! Samsun'da cinsel ilişkiye girenler kim? (VİDEO) Olay ne, nerede oldu? İstanbul'da metrobüs yangını! Metrobüs neden yandı? Metrobüs yangınında yaralı var mı? Son durum ne?
title