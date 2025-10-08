Zübeyir Nişancı kimdir? Doç. Dr. Zübeyir Nişancı kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Doç. Dr. Zübeyir Nişancı, sosyoloji alanında derin bir uzmanlığa sahip, hem Türkiye'de hem de uluslararası platformlarda deneyim kazanmış saygın bir akademisyendir. Eğitim hayatına Türkiye'de başlayıp, Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Nişancı, hem teorik hem de uygulamalı sosyal bilimler alanında önemli çalışmalar yapmaktadır. Zübeyir Nişancı ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

ZÜBEYİR NİŞANCI KİMDİR?

Doç. Dr. Zübeyir Nişancı, sosyoloji alanında uzmanlaşmış bir akademisyen olup, Marmara Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda 2025 yılı Ekim ayından itibaren Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nün müdürlüğünü yürütmektedir.

Akademik kariyeri boyunca Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli prestijli üniversitelerde eğitim görmüş ve öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Araştırma alanları arasında nicel araştırma yöntemleri, din sosyolojisi, gençlik çalışmaları, sosyal katılım, eşitsizlikler, göçmenlik ve küreselleşme gibi konular yer almaktadır.

Ayrıca nicel analiz yazılımlarında yetkinliği ile araştırma projelerinde aktif rol almaktadır. Türkiye'de sosyal bilimler alanında önemli katkılar yapan bir akademisyen olarak tanınmaktadır.

ZÜBEYİR NİŞANCI KAÇ YAŞINDA?

Elinizde doğum tarihi bilgisi olmadığı için kesin yaşını belirtmek mümkün değil. Ancak akademik kariyerindeki tecrübe ve görev sürelerine bakıldığında, muhtemelen 30'lu veya 40'lı yaşlarda olduğu tahmin edilebilir. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans ve doktora süreçlerini ABD'de tamamlamış, 2009'dan itibaren akademik görevlerde bulunmuş olması bu yaş aralığını desteklemektedir.

ZÜBEYİR NİŞANCI NERELİ?

Zübeyir Nişancı aslen Bayburtludur. Kökeni Bayburt'a dayanan Nişancı, hem Türkiye'de hem de yurtdışında akademik çalışmalarını yürütmüş, uluslararası bir perspektife sahip bir akademisyendir.

ZÜBEYİR NİŞANCI KARİYERİ

Akademik kariyeri oldukça zengin ve uluslararası deneyimlerle doludur. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamladıktan sonra, yüksek lisansını ABD'de Hartford Seminary'de yapmıştır. Bu dönemde Hartford Din Araştırmaları Enstitüsü'nde araştırma projelerinde aktif olarak yer almıştır.

Doktora eğitimini ise Loyola University Chicago Sosyoloji Bölümü'nde tamamlamış ve doktora tezinde Türkiye'de sekülerizm ve dini ihya hareketlerini Said Nursi örneği üzerinden incelemiştir. Profesyonel olarak, 2009-2014 yılları arasında Loyola University Chicago'da eğitmenlik ve araştırma danışmanlığı görevlerinde bulunmuş, ardından İstanbul Şehir Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak çalışmıştır.

2020 yılından itibaren Marmara Üniversitesi'nde akademik görevine devam etmekte ve aynı zamanda 2025 Ekim ayından itibaren Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü müdürü olarak idari sorumluluklar üstlenmektedir. Araştırmalarında nicel yöntemlere ve sosyal bilimlerde ileri istatistiksel tekniklere ağırlık veren Nişancı, IBM SPSS ve R programlarını etkin biçimde kullanmaktadır.

Sosyoloji alanında geniş bir uzmanlık yelpazesi ile Türkiye'de ve uluslararası arenada saygın bir akademisyen olarak kabul edilmektedir.