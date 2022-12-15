Zübeyde Melek Akkaş kimdir? İbrahim Tatlıses'in kızı Zübeyde Melek Akkaş kimdir?

İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu duyan birçok kişi şaşırıyor. Peki, Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Zübeyde Melek Akkaş kimdir? kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

ZÜBEYDE MELEK AKKAŞ KİMDİR?

Melek Zübeyde Tatlı Türk şarkıcı İbrahim Tatlıses ve oyuncu Perihan Savaş kızıdır. Melek Zübeyde Tatlı 2008 yılında, Türkiye'de bilinen Köşebaşı Restoranları'nın sahibi Ali Akkaş'ın oğlu iş insanı Volkan Akkaş ile evlenerek Melek Zübeyde Akkaş soyadını aldı.

Melek Zübeyde Tatlı İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızıdır. İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile evliliğinden olma kızıdır. Melek Zübeyde Tatlı 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ayrıca Ahmet Tatlı, Elif Ada Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı, İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak'ın üvey kardeşidir.

Melek Zübeyde Tatlı, sanatçı bir ailede doğup büyümesine karşın medya ve oyunculuk, şarkıcılık gibi meslekleri tercih etmedi. Liseyi tamamladıktan sonra üniversite eğitiminin ardından 2008 yılında Türkiye'de bilinen markalar arasında yer alan Köşebaşı Restoranları'nın sahibi Ali Akkaş'ın oğlu İş İnsanıVolkan Akkaş ile dünya evine girdi. İstanbul Harbiye Hilton Convention Center'de yapılan düğün törenine pek çok bilinen sima katıldı.

Çiftin nikahını ise dönemin Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kıydı. Melek Zübeyde Tatlı ve Volkan Akkaş evliliğinde bugün 3 çocukları bulunan mutlu çiftin çocuklarının adları ise şöyle; Kemal Ali, Efe ve Zeynep Bal.