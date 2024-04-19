Zorlu Holding binasına ateş açıldı! Olay nedir, son durum ne?

İstanbul Şişli'deki Zorlu Holding binasına silahla açılan ateş sonrası kurşunlar binanın camlarına isabet etti. Zorlu Holding olayı nedir, son durum ne? Detaylar haberimizdedir…

ZORLU HOLDİNG BİNASINA ATEŞ AÇILDI

Şişli'de bulunan Zorlu Holding binasına silahla ateş açıldı. Kurşunlar binanın camlarına isabet ederken olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Saat 23.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi'ndeki Zorlu Holding merkez binasının önünden geçen kişi veya kişiler tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu holding binasının 1 katında bulunan camlara 2 el kurşun isabet etti. Saldırganlar olay sonrası kaçarak kayıplara karıştı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri holding binası ve çevresinde incelemelerde bulundu. Ölü ve yaralının olmadığı olayda holding binasının camlarında hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri arama çalışmalarının sürdüğü ve olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.