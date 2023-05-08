Zonguldak'ta Yerli ve Milli Otomobil TOGG'a Büyük İlgi

ZONGULDAK'a getirilen yerli ve milli otomobil Togg, büyük ilgi gördü.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, sabah saatlerinde Togg'u kullanarak belediye önüne geldi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) tarafından üretilen T10X model elektrikli araç, belediye binası önüne getirildi. Togg'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Direksiyon başında açıklama yapan Başkan Ömer Selim Alan, "27 Aralık 2019 tarihinde sosyal medya hesaplarımızdan paylaşmıştık. Aynı renk, aynı plaka. Bugün binmek ve sürmek nasip oldu. Gerçekten konuşurken insanın boğazı düğümleniyor. Hakikaten bu gurur hepimizin, ülkemizin. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. 'İyi ki varsın Recep Tayyip Erdoğan' diyoruz. Yerli, milli aracımızın bugünlere gelmesinde emeği olan varsa Allah bin kere razı olsun. Zonguldak'ımıza bin kere hayırlı uğurlu olsun" dedi.