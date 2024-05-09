ZONA NEDEN OLUR? Zona (GECE YANIĞI) nedir, belirtileri neler?

Zona hastalığının kesin bir tedavisi bulunmamakla birlikte, antiviral ilaçlar belirtileri hafifletebilir ve komplikasyonları önleyebilir. Dermatoloji uzmanına en kısa sürede başvurmak önemlidir, çünkü erken müdahale ağrının kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. ZONA NEDEN OLUR? Zona nedir, belirtileri neler? İşte merak edilenler...

ZONA NEDİR?

Zona tedavisine olabildiğince erken başlanması gereklidir, çünkü döküntülerin ortaya çıkmasından sonra en fazla 3 gün içinde tedaviye başlamak etkili olabilir. Ayrıca, enfekte olan kişiler, bulaştırıcılık dönemleri boyunca kendilerini izole etmelidirler.

Zona, kabarcık şeklinde ağrılı deri döküntülerine sebep olan, virüs kaynaklı bir enfeksiyon türüdür. Bu hastalık, Varisella Zoster virüsünden (VZV) kaynaklanır ve suçiçeği hastalığına yol açan aynı virüsün bir sonucudur. Geçmişte suçiçeği geçirmiş olmak, zona hastalığına yakalanma riskini artırabilir.

Zona virüsü, vücuda girdikten sonra bazen uzun bir süre inaktif durumda kalabilir, ancak bazı durumlarda aktif hale gelerek hastalığa neden olabilir. Aktif hale geldiğinde, genellikle vücudun belirli bir bölgesinde etkili olur. Örneğin, yüz, göğüs, sırt, karın ve pelvis bölgesi sıkça etkilenen alanlardır. Bu bölgelerde şiddetli kaşıntı ve ağrılı kabarcıklarla birlikte deri döküntüleri görülür.

ZONA BELİRTİLERİ NELER?

Zona Hastalığı, yani gece yanığı, çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir:

Ağrı: En yaygın belirtidir ve genellikle etkilenen bölgede keskin veya yanıcı bir ağrı şeklinde ortaya çıkar.

En yaygın belirtidir ve genellikle etkilenen bölgede keskin veya yanıcı bir ağrı şeklinde ortaya çıkar. Döküntülü bölgede yanma ve karıncalanma: Derideki döküntülü alanda yanma ve karıncalanma hissi yaşanabilir.

Kaşıntı ve batma hissi: Döküntülü bölgede kaşıntı veya batma hissi olabilir.

Döküntülü bölgede kaşıntı veya batma hissi olabilir. Bölgesel hassasiyet: Derideki döküntülü bölgeye dokunulduğunda hassasiyet hissedilebilir.

Derideki döküntülü bölgeye dokunulduğunda hassasiyet hissedilebilir. Vücudun etkilenen bölgesinde uyuşma: Bazı durumlarda, etkilenen bölgede uyuşma hissi olabilir.

Bazı durumlarda, etkilenen bölgede uyuşma hissi olabilir. Işığa karşı duyarlılık: Gözlerde veya döküntülü bölgede ışığa karşı hassasiyet yaşanabilir.

Gözlerde veya döküntülü bölgede ışığa karşı hassasiyet yaşanabilir. Yüksek ateş ve baş ağrısı: Bazı vakalarda yüksek ateş ve baş ağrısı görülebilir.

Bazı vakalarda yüksek ateş ve baş ağrısı görülebilir. Tükenmişlik hissi: Hastalık belirtileri nedeniyle genel bir tükenmişlik hissi yaşanabilir.

Zona hastalığı, belirtilerin ortaya çıkmasından yaklaşık 2 ila 3 gün sonra genellikle vücudun hassas olarak nitelendirilen bir bölgesinde deri döküntüsü şeklinde kendini gösterir. İlk olarak kızarıklık şeklinde olan bu döküntüler, daha sonra içi sıvı dolu kabarcıklara dönüşebilir ve oldukça ağrılı olabilir. Döküntüler genellikle 10 ila 15 gün kadar sürebilir.