Haberler

Zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın buhar oldu

Zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın buhar oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda film gibi bir olay yaşandı. Bir kuyumcudan alınan altınları taşıyan zırhlı araç, Bursa'da Karacabey mevkiinde kaza yaptı. Kazada araçta bulunan üç kişi yaralanırken, 11 kilogram altın ise ortadan kayboldu.

  • Bursa'nın Karacabey ilçesinde altın sevkiyatı yapan zırhlı araç lastik patlaması sonucu kontrolden çıktı ve 4 takla attı.
  • Kazada araçtaki sürücü ve iki görevli hafif yaralandı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.
  • Kaza sonrası zırhlı araçta 11 kilo altının kayıp olduğu tespit edildi ve jandarma soruşturma başlattı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde altın sevkiyatı yapan zırhlı araç İstanbul- İzmir Otoyolu'nda seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı.

4 TAKLA ATTIKTAN SONRA DURABİLDİ

Yol kenarına savrulan araç yaklaşık 4 takla attıktan sonra durabildi. Kazada araçta bulunan sürücü E.Ö. (21) ve yolcu konumundaki R.T. (30) ile V.T.(48) isimli görevli hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Zırhlı araç kaza yaptı, altınlar ortadan kayboldu

11 KİLO ALTIN KAYBOLDU

Kazanın ardından zırhlı araçta yapılan incelemede, sevkiyatı yapılan 11 kilo altının kayıp olduğu tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Yol kenarı ve çevrede dedektörle arama yapılırken, kayıp altınlara ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Zırhlı araç kaza yaptı, altınlar ortadan kayboldu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Firma yetkililerinin, kaybolan altınlara ait seri numaralarını paylaşarak kuyumcu esnafından da yardım talep ettiği öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Zırhlı araç kaza yaptı, altınlar ortadan kayboldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıDragoz:

Bu bayat haber sizin önünüze yeni mi düştü oo altınlar eriyip yerini bulmuştur bile

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Bir hollywood klasiği ile bakın bakalım altından neler çıkacak.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKoray Çal:

bu eski haber

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkorsan71:

orda altın maltın yooook arabaya konmamıştır sigortalıdır mağdurumda mağdurum

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu

Nereden nereye! 45 yaşında imza attığı takımı duyanlar inanamıyor
Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk'tan Yunus ve Singo kararı

Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi

Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu

Nereden nereye! 45 yaşında imza attığı takımı duyanlar inanamıyor
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı

Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı