Zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın buhar oldu
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda film gibi bir olay yaşandı. Bir kuyumcudan alınan altınları taşıyan zırhlı araç, Bursa'da Karacabey mevkiinde kaza yaptı. Kazada araçta bulunan üç kişi yaralanırken, 11 kilogram altın ise ortadan kayboldu.
- Bursa'nın Karacabey ilçesinde altın sevkiyatı yapan zırhlı araç lastik patlaması sonucu kontrolden çıktı ve 4 takla attı.
- Kazada araçtaki sürücü ve iki görevli hafif yaralandı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.
- Kaza sonrası zırhlı araçta 11 kilo altının kayıp olduğu tespit edildi ve jandarma soruşturma başlattı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde altın sevkiyatı yapan zırhlı araç İstanbul- İzmir Otoyolu'nda seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı.
4 TAKLA ATTIKTAN SONRA DURABİLDİ
Yol kenarına savrulan araç yaklaşık 4 takla attıktan sonra durabildi. Kazada araçta bulunan sürücü E.Ö. (21) ve yolcu konumundaki R.T. (30) ile V.T.(48) isimli görevli hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
11 KİLO ALTIN KAYBOLDU
Kazanın ardından zırhlı araçta yapılan incelemede, sevkiyatı yapılan 11 kilo altının kayıp olduğu tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Yol kenarı ve çevrede dedektörle arama yapılırken, kayıp altınlara ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Firma yetkililerinin, kaybolan altınlara ait seri numaralarını paylaşarak kuyumcu esnafından da yardım talep ettiği öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.