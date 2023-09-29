Ziraat Bankası'ndan 403 bin TL'den başlayan fiyata ev satışı! Online teklif bekleniyor

İstanbul'dan ev almak isteyenler dikkat! Kamu bankalarının gayrimenkul ve araç satışı listeleri güncellendi. Ziraat Bankası'nın satılık konut listesine göre, İstanbul'da en düşük 403 bin TL'den ev satışı yapılıyor. Aynı bankadan konut kredisi kullanmak mümkün oluyor. İşte, Ziraat Bankası satılık konut listesinde son durum...

Ziraat Bankası ev satın almak isteyenler için gayrimenkul satışlarını sürdürüyor. Kamu bankası Ziraat'ten yapılan satışlarda online teklif veriliyor. En yüksek teklifi veren kişi evi almaya hak kazanıyor. İstanbul'daki ilanlar 403 bin TL'den başlıyor. En pahalı ev ise 3 milyon 800 bin TL oldu.

ZİRAAT BANKASI İSTANBUL EV SATIŞI

Listedeki evler Bağcılar, Esenler, Esenyurt, Sancaktepe ve Sultangazi'de yer alıyor.

Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 403 bin TL başlangıç bedeliyle satış yapılıyor. Ev için 24.180 TL teminat bedeli isteniyor.

Esenler ilçesi Tuna Mahallesi'nde satışa çıkan evin ihalesinde başlangıç bedeli 966 bin 563 lira oldu. Evin teminat bedeli 57.994 TL olarak hesaplandı.

Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde 1 milyon 550 bin TL başlangıç bedeliyle ev satışı yapılıyor. 2016'da inşa edilen binadaki ev için 93.000 TL teminat bedeli isteniyor.

Anadolu Yakası'nda bulunan Sancaktepe ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki evin başlangıç bedeli 1 milyon 700 bin lira oldu. Kat ittifakı tapu durumuna sahip evde 102 bin TL teminat bedeli bulunuyor.

İstanbul Sultangazi'de çatı arası mesken niteliğindeki evin başlangıç bedeli 3 milyon 800 bin lira oldu. 228 bin lira teminat bedel istenen ev İsmetpaşa Mahallesi'nde yer alıyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ziraat Bankası gayrimenkul satışlarıyla ilgili bilgi edinebilirsiniz.

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TAHSİS ÜCRETİNDEN MUAF

Banka tarafından satışa çıkarılan gayrimenkuller için kullandırılan konut kredilerinde tahsis ücreti alınmıyor. Ekspertiz ücreti de istenmiyor.

Ziraat Bankası gayrimenkul satışlarında genel olarak KDV bulunmuyor.

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