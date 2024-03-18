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Zinnur Büyükgöz kimdir? AK Parti Kocaeli- Gebze Belediye Başkan adayı Zinnur Büyükgöz kaç yaşında, nereli?

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Zinnur Büyükgöz kimdir? AK Parti Kocaeli- Gebze Belediye Başkan adayı Zinnur Büyükgöz kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Kocaeli-Gebze Belediye Başkan adayı olan Zinnur Büyükgöz'ün kim olduğu merak ediliyor. Büyükgöz'ün yaşadığı yer ve yaş bilgileri halk tarafından sorgulanıyor. Zinnur Büyükgöz'ün siyasi kariyeri ve hakkındaki diğer bilgiler gündemde.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kocaeli- Gebze Belediye Başkan adayı Zinnur Büyükgöz oldu. Peki, Zinnur Büyükgöz kimdir? AK Parti Kocaeli- Gebze Belediye Başkan adayı Zinnur Büyükgöz kaç yaşında, nereli?

ZİNNUR BÜYÜKGÖZ KİMDİR?

  • 1964 yılında Erzurum'da doğdu. İlköğretim tahsilini 1975'te Bakırköy Koca Sinan İlkokulu'nda ve 1978'de Kadıköy İmam Hatip Ortaokulu'nda tamamladı. 1983'te ise Gebze İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu.
  • 1987'de Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Şehir ve Bölge Plancısı unvanıyla mezun oldu. 1987-1989 yılları arasında aynı üniversitede Şehir ve Bölge Planlaması dalında yüksek lisansını tamamladı. 33 Yıldan bu yana ise Şehir Plancısı unvanıyla hizmet etmeye devam etmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.
  • Refah Partisi'nden Darıca Belde Başkanlığı ve Gebze Yönetim Kurulu Üyeliği ile Fazilet Partisi'nden Kocaeli İl Yönetimi İcra Kurulu Üyeliği yapmıştır.
  • 2004-2009 yılları arasında Gebze Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı ve Belediye Meclis Üyeliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve İmar Komisyon Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.
  • Gebze ve Kocaeli'nde siyasi görevlerde bulunmanın yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarında ve birçok farklı platformlarda faaliyetler sürdürmüştür. 2004'ten itibaren İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile Bursa ve Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları'nda üyelik yapmıştır.
  • Türkiye geneli İdare Mahkemeleri'nde Bilirkişi unvanıyla adaletin tecellisine yardımcı olmaya gayret etmiştir.
  • 2014-2016 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Proje Danışma Kurul Üyesi olarak çalışmıştır. 2014'ten bu yana ise Teknopark İstanbul Teknoloji Bölgesi'nde Proje Danışma Kurulu Üyeliği yapmaktadır.
  • Ocak 2019 itibarıyla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği'nden ayrılmıştır.
  • 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde halkımızın teveccühü ile Gebze Belediye Başkanı seçilmiştir ve halen bu görevi yürütmeye devam etmektedir.
  • Bünyamin Çiftçi, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde AK Parti'nin Kocaeli Gebze Belediye Başkan Adayı oldu.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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