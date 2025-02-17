Zeynep Sude Oktay kimdir? Manifest grubu üyesi Zeynep Sude Oktay kaç yaşında, nereli?

Big5 Türkiye yarışmasındaki başarılı çıkışıyla dikkatleri üzerine toplayan Zeynep Sude Oktay, yayınlanan şarkılarının ardından grubun en sevilen isimlerinden biri olmayı başardı. Özellikle güçlü sesi, sahnedeki enerjisi ve dinamik performanslarıyla dikkatleri üzerine toplayan Zeynep Sude Oktay'ın hayatı, yaşı ve memleketi merak konusu oldu. Peki, Zeynep Sude Oktay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manifest grubu Zeynep Sude Oktay'ın müzik kariyeri nasıl başladı? İşte, merak edilen tüm detaylar…

ZEYNEP SUDE OKTAY KİMDİR?

Müzik dünyasında adından söz ettiren Manifest grubunun üyelerinden Zeynep Sude Oktay, sahne enerjisi ve başarılı performansıyla dikkat çeken isimlerden biri haline geldi. 2001 doğumlu olan genç sanatçı, Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir.

Zeynep Sude Oktay kimdir

Sahne sanatlarına olan ilgisiyle öne çıkan Oktay, uzun yıllardır dans eğitimi alarak performans becerilerini geliştirmiştir. Big5 Türkiye yarışmasındaki başarısıyla Manifest grubunun bir parçası olmaya hak kazanan yetenekli isim, dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Zeynep Sude Oktay kaç yaşında