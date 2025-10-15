Zeynep Sönmez kimdir? Milli Tenisçi Zeynep Sönmez kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Türkiye'nin genç tenis yıldızı Zeynep Sönmez, henüz 20'li yaşlarının başında olmasına rağmen tenis dünyasında hızla yükseliyor. Peki, kim bu başarılarıyla gündemden düşmeyen Zeynep Sönmez? Nereden geliyor, kariyerinde neler başardı? Türk tenisinin geleceğini şekillendiren bu isim hakkında merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

ZEYNEP SÖNMEZ KİMDİR?

Zeynep Sönmez, 30 Nisan 2002 doğumlu, İstanbul çıkışlı profesyonel bir Türk tenis oyuncusudur. Tenise küçük yaşta başlayarak yeteneğiyle kısa sürede dikkat çekmiş ve Türk tenisinin yükselen yıldızlarından biri olmuştur. Uluslararası arenada başarılı performansları ve önemli turnuvalarda gösterdiği mücadele ile adını duyurmuştur.

ZEYNEP SÖNMEZ KAÇ YAŞINDA?

Zeynep Sönmez, 30 Nisan 2002 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 23 yaşındadır.

ZEYNEP SÖNMEZ NERELİ?

Zeynep Sönmez, İstanbul doğumludur ve kariyerini burada başlatmıştır.

ZEYNEP SÖNMEZ KARİYERİ

Zeynep Sönmez, tenis kariyerinde önemli başarılara imza atmıştır. 2024 yılında WTA 250 Merida Açık'ta ilk WTA şampiyonluğunu kazanmış, ITF Kadınlar Turu'nda ise 4 kez tekler şampiyonu olmuştur. 14 Temmuz 2025 itibarıyla WTA tekler sıralamasında kariyerinin en yüksek derecesi olan 74. sıraya yükselmiştir.

Ayrıca 2022 yılında Billie Jean King Kupası'nda Türkiye'yi temsil ederek önemli galibiyetler elde etmiştir. Grand Slam turnuvalarında da Türkiye adına tarihi başarılara imza atan Sönmez, 2024 Fransa Açık'ta ana tabloya kalmış, 2025 Wimbledon'da ise 3. tura kadar yükselmiştir. Genç yaşına rağmen sergilediği performansla dünya tenisinde dikkat çekmeye devam etmektedir.