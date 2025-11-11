Ünlü oyuncu ve sunucu Jess Molho ile 24 yıllık eşi, yönetmen Zeynep Molho'nun boşanma süreci, magazin ve hukuk gündeminde uzun süredir konuşuluyor. İstanbul Aile Mahkemesi'nde devam eden karşılıklı boşanma davasında son duruşma, tanık ifadeleri ve dava sürecindeki gelişmelerle dikkat çekti. Basına kapalı gerçekleşen duruşmada öne çıkan detaylar ve tanıkların ifadeleri merak konusu oldu. Peki, Zeynep Molho ve Jess Molho neden boşanıyor? Zeynep Molho ve Jess Molho davasında Melek Baykal, Deniz Akkaya neden ifade verdi? Detaylar haberimizde...

ZEYNEP MOLHO VE JESS MOLHO NEDEN BOŞANIYOR?

Jess Molho ve Zeynep Molho'nun 24 yıllık evliliğinde, tarafların karşılıklı boşanma davası açmasıyla süreç resmileşti. Mahkeme süreci İstanbul Aile Mahkemesi'nde yürütülüyor. Her iki taraf da davada kendi taleplerini ve gerekçelerini dile getiriyor.

Boşanma davaları genellikle özel hayat ve evlilik içi anlaşmazlıklara dayanırken, Zeynep Molho ve Jess Molho'nun davası da benzer şekilde uzun yıllara dayanan evliliklerindeki anlaşmazlıkları konu alıyor. Taraf avukatları aracılığıyla yürütülen süreçte, tarafların hukuki stratejileri ve tanık ifadeleri davanın seyrini belirleyecek önemli unsurlar arasında yer alıyor.

ZEYNEP MOLHO JESS MOLHO DAVASINDA MELEK BAYKAL VE DENİZ AKKAYA NEDEN İFADE VERDİ?

Duruşmada dikkat çeken gelişmelerden biri, ünlü oyuncu Melek Baykal ile eski manken Deniz Akkaya'nın Jess Molho'nun tanığı olarak mahkemede ifade vermesi oldu. Yaklaşık iki buçuk saat süren duruşmada, her iki isim de Jess Molho ile ilgili tanıklık yaptı.

Tanık ifadeleri, boşanma davalarında tarafların sosyal çevresi, yaşam tarzı ve ilişkiler hakkında mahkemeye bilgi sunmak amacıyla oldukça önemli. Melek Baykal ve Deniz Akkaya'nın ifadeleri de davaya dair mahkeme sürecinde önemli bir dayanak teşkil ediyor. Duruşmanın basına kapalı olarak gerçekleşmesi, tarafların özel hayatına saygı çerçevesinde alınan bir önlem olarak dikkat çekti.