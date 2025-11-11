Haberler

Zeynep Molho ve Jess Molho neden boşanıyor? Zeynep Molho ve Jess Molho davasında Melek Baykal, Deniz Akkaya neden ifade verdi?

Zeynep Molho ve Jess Molho neden boşanıyor? Zeynep Molho ve Jess Molho davasında Melek Baykal, Deniz Akkaya neden ifade verdi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü çift Zeynep ve Jess Molho'nun boşanma sebepleri merak konusu oldu. Boşanma davasında Melek Baykal ve Deniz Akkaya'nın neden ifade verdiği ise ayrı bir gündem oluşturdu. Peki, Zeynep Molho ve Jess Molho neden boşanıyor? Zeynep Molho ve Jess Molho davasında Melek Baykal, Deniz Akkaya neden ifade verdi? İşte detaylar...

Ünlü oyuncu ve sunucu Jess Molho ile 24 yıllık eşi, yönetmen Zeynep Molho'nun boşanma süreci, magazin ve hukuk gündeminde uzun süredir konuşuluyor. İstanbul Aile Mahkemesi'nde devam eden karşılıklı boşanma davasında son duruşma, tanık ifadeleri ve dava sürecindeki gelişmelerle dikkat çekti. Basına kapalı gerçekleşen duruşmada öne çıkan detaylar ve tanıkların ifadeleri merak konusu oldu. Peki, Zeynep Molho ve Jess Molho neden boşanıyor? Zeynep Molho ve Jess Molho davasında Melek Baykal, Deniz Akkaya neden ifade verdi? Detaylar haberimizde...

ZEYNEP MOLHO VE JESS MOLHO NEDEN BOŞANIYOR?

Jess Molho ve Zeynep Molho'nun 24 yıllık evliliğinde, tarafların karşılıklı boşanma davası açmasıyla süreç resmileşti. Mahkeme süreci İstanbul Aile Mahkemesi'nde yürütülüyor. Her iki taraf da davada kendi taleplerini ve gerekçelerini dile getiriyor.

Boşanma davaları genellikle özel hayat ve evlilik içi anlaşmazlıklara dayanırken, Zeynep Molho ve Jess Molho'nun davası da benzer şekilde uzun yıllara dayanan evliliklerindeki anlaşmazlıkları konu alıyor. Taraf avukatları aracılığıyla yürütülen süreçte, tarafların hukuki stratejileri ve tanık ifadeleri davanın seyrini belirleyecek önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Zeynep Molho ve Jess Molho neden boşanıyor? Zeynep Molho ve Jess Molho davasında Melek Baykal, Deniz Akkaya neden ifade verdi?

ZEYNEP MOLHO JESS MOLHO DAVASINDA MELEK BAYKAL VE DENİZ AKKAYA NEDEN İFADE VERDİ?

Duruşmada dikkat çeken gelişmelerden biri, ünlü oyuncu Melek Baykal ile eski manken Deniz Akkaya'nın Jess Molho'nun tanığı olarak mahkemede ifade vermesi oldu. Yaklaşık iki buçuk saat süren duruşmada, her iki isim de Jess Molho ile ilgili tanıklık yaptı.

Tanık ifadeleri, boşanma davalarında tarafların sosyal çevresi, yaşam tarzı ve ilişkiler hakkında mahkemeye bilgi sunmak amacıyla oldukça önemli. Melek Baykal ve Deniz Akkaya'nın ifadeleri de davaya dair mahkeme sürecinde önemli bir dayanak teşkil ediyor. Duruşmanın basına kapalı olarak gerçekleşmesi, tarafların özel hayatına saygı çerçevesinde alınan bir önlem olarak dikkat çekti.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten vicdansız müdür için hesap vakti
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı

Tutuklanan hakemin işlem hacmi inanılır gibi değil
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.