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Zeynep Korkmaz öldü mü? Zeynep Korkmaz'ın hastalığı neydi, neden öldü?

Zeynep Korkmaz öldü mü? Zeynep Korkmaz'ın hastalığı neydi, neden öldü?
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Zeynep Korkmaz öldü mü? Türk dili araştırmacısı ve akademisyen Prof. Dr. Zeynep Korkmaz hakkında ölüm iddiaları merak konusu oldu. Zeynep Korkmaz'ın hastalığı neydi, sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar…

Türk dili ve edebiyatı alanında önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Zeynep Korkmaz hakkında ölüm iddiaları merak konusu oldu. Peki, Zeynep Korkmaz öldü mü, hastalığı neydi? Zeynep Korkmaz'ın ölüm nedeni açıklandı mı? İşte detaylar…

ZEYNEP KORKMAZ ÖLDÜ MÜ?

Geçtiğimiz saatlerde Türk Dil Kurumu'nun (TDK) resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım gündem oldu. Yapılan sosyal medya paylaşımı sırasında 103 yıllık ömrüne 23 kitap ve 300'den fazla makale sığdıran Prof. Dr. Zeynep Korkmaz'ın vefat haberini duyuran Türk Dil Kurumu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türklük biliminin farklı meselelerine dair yaptığı çalışmalar ve hazırladığı eserlerle Türk Dil Kurumuna ve Türk diline önemli hizmetleri olan, Türklük biliminin ulu çınarlarından Prof. Dr. Zeynep Korkmaz vefat etmiştir. Kıymetli hocamız Prof. Dr. Zeynep Korkmaz'ın vefatı dolayısıyla ailesine, sevenlerine ve Türkoloji camiasına başsağlığı dileriz."

Zeynep Korkmaz öldü mü? Zeynep Korkmaz'ın hastalığı neydi, neden öldü?Türk Dil Kurumu'nun Zeynep Korkmaz paylaşımı

Paylaşımın yayınlanmasından kısa bir süre sonra hızla yayılan vefat haberi sosyal medyada adeta yorum yağmuruna tutuldu. Prof. Dr. Zeynep Korkmaz'ın ölüm nedeni veya hastalık sürecine ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

Zeynep Korkmaz öldü mü? Zeynep Korkmaz'ın hastalığı neydi, neden öldü?Prof. Dr. Zeynep Korkmaz

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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