ZEYNEP KILIÇ KİMDİR? Batan gemideki kişilere ulaşıldı mı? Cesedi bulunan kişi kim?

Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan gemiyi ve 6 mürettebatını arama çalışmalarında 3'üncü günün sonunda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. ZEYNEP KILIÇ KİMDİR? Batan gemideki kişilere ulaşıldı mı? Cesedi bulunan kişi kim?

ZEYNEP KILIÇ KİMDİR?

Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneyinde batan kuru yük gemisindeki mürettebatı arama çalışmalarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedenin geminin aşçısı Zeynep Kılınç'a ait olduğu belirlendi.

BATAN GEMİDEKİ KİŞİLERE ULAŞILDI MI?

51 metre derinlikte denizin tabanına oturan "Batuhan A" adlı kargo gemisiyle ilgili 3 gündür devam eden çalışmalara 700'ün üzerinde personel katılıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin dün enkaza gerçekleştirmeyi planladığı ancak hava muhalefeti nedeniyle ertelenen dalış, hava şartlarının düne göre daha elverişli olmasıyla bugün yapılıyor.