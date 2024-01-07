Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, Ak Parti'de kritik gün geldi çattı. Belediye başkan adaylarının açıklanmasına saatler kala kulislerde söz edilen isimlerin hayatı merak konusu oldu. Zeynel Abidin Beyazgül'ün hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Zeynel Abidin Beyazgül kimdir, nereli? Zeynel Abidin Beyazgül ne mezunu?Detaylar haberimizde...

ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Zeynel Abidin Beyazgül, 15 Haziran 1957 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya gelmiştir.

ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL NE MEZUNU?

1957 yılında Şanlıurfa'da doğmuştur. Asıl mesleği avukatlık olan Zeynel Abidin Beyazgül, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL KİMDİR?

Serbest avukat olarak görev yaptıktan sonra, 1996 yılında Noterlik mesleğine başlamıştır. Viranşehir 1., Adıyaman 3., Adıyaman 1., Malatya 2. ve Şanlıurfa 5. noterliği görevlerini yürütmüştür. 2011-2012 yılları arasında Malatya Noter Odası Başkanlığı 2012-2014 yılları arasında ise Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulunmuştur.

2015 yılında AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan Şanlıurfa Kongresinde Yusuf Eğilmez'in yerine Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa İl Başkanı olmuştur. 2018 yılında yapılan Genel seçimlerde aday olabilmek için Şanlıurfa İl Başkanlığından istifa etmiştir. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı olarak 516.202 oy alarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur.