Zemheri soğukları geliyor! Tarih verildi, tam kırk gün sürecek

Güncelleme:
Zemheri soğukları, 22 Aralık'ta Türkiye'ye gelecek. Soğuk hava dalgası tam 40 gün sürecek. 17-18 derece olan sıcaklıklar bir anda 4-5 dereceye kadar düşecek.

  • Zemheri soğukları 22 Aralık'ta başlayacak ve 30 Ocak'ta sona erecek.
  • Zemheri soğukları yaklaşık 40 gün sürecek.
  • Zemheri döneminde sıcaklıkların 4-5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Türkiye yavaş yavaş kış soğuklarının etkisi altına girerken, "zemheri" soğukları için tarih verildi. Kışın en soğuk dönemi olan zemheri soğuklarına sayılı gün kaldı.

ZEMHERİ SOĞUKLARI GELİYOR

Zemheri soğukları 22 Aralık'ta başlayacak. Yaklaşık 40 gün sürecek olan zemherinin 30 Ocak tarihinde sona ermesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR BİR ANDA DÜŞECEK

Zemheri soğuklarıyla birlikte 17-18 derece olan sıcaklıklar, bir anda düşecek. Sıcaklıkların 4-5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

ZEMHERİ SOĞUKLARI NEDİR?

Zemheri soğukları, halk takvimine göre 22 Aralık ile 30 Ocak tarihleri arasındaki yaklaşık 40 günlük dönemi kapsayan, kış mevsiminin en sert ve soğuk günleri olarak bilinen süreçtir. Bu dönemde hava sıcaklıklarında önemli dalgalanmalar yaşanır; sıcaklıklar birkaç gün içinde hızla düşebilir ve bu durum, özellikle hastalıkların artmasına neden olur. Aynı zamanda "karakış" veya "erbain" olarak da adlandırılan Zemheri, kar yağışının ve don olaylarının en yoğun olduğu zaman dilimini ifade eder.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNowiwi com:

Ben dün ve bu gün, bir sürü paspas yıkadım ve kurutdum. Kara Kış için hazırlık yapıyorum. Kara Kış bitene kadar, evin içi temiz ve sade olsa , iyi olur. Bir çok şeyi çöpe atdım. Yarın biraz daha temizlik yapacağım. Evin içi temiz ve sade olmalı Nisan 1 2026 ya kadar. Çünkü soğuk hava, o tarihe kadar sürebilir. Hatda Nisan 15 e kadar bile sürebilir. Yani 5 ay boyunca, evin içi temiz olursa, belki hasta olmadan kışı atlatabilirim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

title