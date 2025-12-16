Zemheri soğukları geliyor! Tarih verildi, tam kırk gün sürecek

Türkiye yavaş yavaş kış soğuklarının etkisi altına girerken, "zemheri" soğukları için tarih verildi. Kışın en soğuk dönemi olan zemheri soğuklarına sayılı gün kaldı.

ZEMHERİ SOĞUKLARI GELİYOR

Zemheri soğukları 22 Aralık'ta başlayacak. Yaklaşık 40 gün sürecek olan zemherinin 30 Ocak tarihinde sona ermesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR BİR ANDA DÜŞECEK

Zemheri soğuklarıyla birlikte 17-18 derece olan sıcaklıklar, bir anda düşecek. Sıcaklıkların 4-5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

ZEMHERİ SOĞUKLARI NEDİR?

Zemheri soğukları, halk takvimine göre 22 Aralık ile 30 Ocak tarihleri arasındaki yaklaşık 40 günlük dönemi kapsayan, kış mevsiminin en sert ve soğuk günleri olarak bilinen süreçtir. Bu dönemde hava sıcaklıklarında önemli dalgalanmalar yaşanır; sıcaklıklar birkaç gün içinde hızla düşebilir ve bu durum, özellikle hastalıkların artmasına neden olur. Aynı zamanda "karakış" veya "erbain" olarak da adlandırılan Zemheri, kar yağışının ve don olaylarının en yoğun olduğu zaman dilimini ifade eder.