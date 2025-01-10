Üye Girişi
Haberler
Trump, ABD tarihinde mahkemece suçlu bulunarak göreve başlayan ilk başkan olacak

Trump, suçlu bulunarak göreve başlayan ilk başkan olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'de kim sabah erken kalkarsa onun borusu ötüyor

"Kim sabah erken kalkarsa onun borusu ötüyor"
ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı

ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı
Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı

Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı

Zembilli 2. bölüm tek parça full HD izleme linki!

Zembilli 2. bölüm tek parça full HD izleme linki!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mert, yiğit delikanlılar ile yüreği yüzünden güzel kadınların yaşam mücadeleleri ve dillere destan olan sevdaları Zembilli'de ekrana gelecek. Zembilli 2. bölüm tek parça full HD izleme linki!

Zembilli, Toros Dağları'nın eteklerinde bir Yörük kasabasındaki insanların acı, tatlı ve sürükleyici hikâyesini konu alıyor. Güçlü ve sıcak anlatımıyla Zembilli, Anadolu'nun kalbindeki bir kasabanın, aslında ne kadar derin ve dokunaklı hikâyeler barındırdığını gözler önüne serecek. Zembilli 2. bölüm tek parça full HD izleme linki!

ZEMBİLLİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Zembilli, İzmir'in Ödemiş ilçesinde çekiliyor.

ZEMBİLLİ GERÇEK Mİ, UYARLAMA MI, KURGU MU?

Zembilli dizisi senaryosu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

ZEMBİLLİ KONUSU NE?

Zembilli, Toros Dağları'nın eteklerinde bir Yörük kasabasındaki insanların acı, tatlı ve sürükleyici hikâyesini konu alıyor. Güçlü ve sıcak anlatımıyla Zembilli, Anadolu'nun kalbindeki bir kasabanın, aslında ne kadar derin ve dokunaklı hikâyeler barındırdığını gözler önüne serecek.

ZEMBİLLİ OYUNCULARI KİM?

Adem Kozlu (Emre Dinler): Zembilli kasabasının motor tamircisi, sözünün eri, gözü pek, mert, yiğit bir delikanlı… Aynı zamanda da pehlivan. Adem, gönlünü, kardeşinden öte sevdiği dediği Murad'ın kız kardeşine, Fidan'a kaptırmıştır.

Esma Selek (Sude Zülal Güler): Gönlü öyle bir sevdaya düşmüştür ki, ne kavuşması mümkündür, ne de arkada bırakması... Sözünü esirgemeyen, inandığından vazgeçmeyen, dışı sert, içi narin, güzeller güzeli bir kızdır Esma…

Fidan Harmancı (Damlasu İkizoğlu): Herkes onu neşesiyle, gülüşüyle bilir. Bir güvercinin kanadında sevda şiirleri konardı penceresine. Kasabanın pehlivan delikanlısı, Adem'le sevdalıydılar birbirlerine.

Zembilli 2. bölüm tek parça full HD izleme linki!

İlyas Dibekçi (Atakan Hoşgören): İstediğini elde etmek için yapmayacağı şey yoktur İlyas'ın. Sevgisiz ve yalnız büyümenin cezasını herkese keser. İlyas'a göre aşk için her şey mübahtır…

Kadir Doğramacı (Özgür Cem Tuğluk): En büyük hayali müzisyenlik olduğu için köy düğünlerinde, sünnetlerde, nişanlarda şarkıcılık yapar ama kasabanın fırıncısıdır Kadir. Hiç anlaşamadığı babasıyla başı derttedir. İflah olmaz şekilde aşık olduğu kızı kaçıracak kadar gözünü karartır.

Nuran Taşçı (Dilaray Yeşilyaprak): Sevdasının peşinden gidecek kadar cesur olan Nuran, bu dikenli yolu gül bahçesine çevirecektir. Oldukça sade ve duru görünüşü, yüreğindeki aydınlığın bir yansımasıdır. Akıllı ve hamarattır.

Vahit Selek (Aykut Yılmaz): Kasabanın müezzini, gönlü güzel, bir mübarek adamdır Vahit. Kimsesizdir ama kardeşim dediği dostları vardır. Bir de yüzüne bakmaya bile cesaret edemediği bir sevdiği… İyi niyetinden ve kimseye hayır diyemediğinden başı dertten kurtulmaz.

Tarık Savran (Yalçın Hafızoğlu): Annesinin göz bebeği, dedesinin gönül yarası, hem veteriner, hem define avcısı… Sürekli arayan, bulunca tamamlanacağına inanan, hayalperest, neşeli, güçlü bir adamdır Tarık. Kardeş gibi bildiği dostlarına düşkündür, onlar için ne gerekiyorsa yapar.

Gülnur Taşçı (Melis Özçimen): Gözü yükseklerdedir Gülnur'un. Herkesi, her şeyi küçümser. Havalıdır, alımlıdır, biraz artistliğe düşkündür.

Şükran Elmaz (Melisa Bostancıoğlu): Mütevazi, kendi halinde, aklı başında bir kızdır Şükran. Abisi Necip'in tersine herkesin iyiliğini, mutluluğunu ister. Gönül almaya, küsleri barıştırmaya çalışır.

Zembilli'nin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mürşit Ağa Bağ, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan, Melis Özçimen, Elmas Evşen gibi genç yetenekler ve deneyimli oyuncular yer alıyor.

Zembilli 2. bölüm tek parça full HD izlemek için tıklayınız .

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

İmamoğlu, Şam'a gidemeyecek
img

Mekke'de görüntülenen ünlü ismi tanıdınız mı?
img

Köprü ve otoyol ücretlerine dev zam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Yeni Yol' grubunun genel başkanı belli oldu

'Yeni Yol' grubunun genel başkanı belli oldu
Yoğun bakımdaki Edip Akbayram ameliyat oldu

Entübe edilmişti! Edip Akbayram'dan haber var
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
O Ses Türkiye'nin yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Asla anlaşamazlar

O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu

Son Dakika Haberleri

11 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? İçilebilir Kuran sureleri nedir, kim yaptı? 11 Ocak Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Aslıhan Hünel ve abisi Saruhan Hünel neden küstü? S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Masterchef ikinci finalist kim, kim finale çıktı? MasterChef puan durumu ne? 10 Ocak Cuma Kerem, Eda, Semih puanları kaç? Pendikspor Bandırmaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Pendikspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Survivor neden yok? 10 Ocak Cuma Bugün Survivor var mı? Bursa Bülbülü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bursa Bülbülü filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.