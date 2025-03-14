Zeki Mayo'nun isim hakkı davası sonuçlandı

Türk moda dünyasının kült markalarından olan, dünyaca ünlü modellerle gerçekleştirdiği kampanyalarıyla hatırlanan Zeki Mayo, yıllar boyunca yalnızca Türkiye'de değil, küresel arenada da büyük yankı uyandırdı. Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Adriana Lima gibi süper modellerin defilelerinde boy gösterdiği marka, uzun yıllar Türkiye'yi moda dünyasında başarıyla temsil etti. Ancak finansal zorluklar nedeniyle icradan satışı gerçekleşen markanın isim hakkı, uzun süren hukuki süreçlerin ardından, mahkeme kararıyla Projesoft Teknoloji A.Ş YK Başkanı Gökhan Göksel adına tescil edildi.

Mahkemeden net karar: İsim sahibi Gökhan Göksel

İş insanı Zeki Başeskioğlu tarafından 1958 yılında kurulan Zeki Triko, yıllarca Türkiye'yi dünya moda arenasında başarıyla temsil etmişti. Mayo ve plaj giyim sektörüne damga vurduğu uzun bir dönemin ardından finansal zorluklar yaşayan firma, 2021 yılında icradan satış yoluyla el değiştirmişti. O tarihte Zeki markalarının bir kısmı, şirket borçları nedeniyle BRG Turizm firması tarafından icradan satın alınmış, yatırımcı firma Zeki markası altında ticari faaliyetlerine başlamıştı. Ancak markanın kurucusu Zeki Triko A.Ş, isim hakkını noter onaylı muvafakatnameyle 2020 yılında doğrudan Gökhan Göksel'e devretmişti. Gökhan Göksel'in Avukatı Müşerref Seko Pehlivan'ın açtığı davanın ardından, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi, 'Zeki' markasının kullanım hakkının Gökhan Göksel'e de ait olduğuna hükmetti. Türk Patent Enstitüsü ve Mahkeme kararına dayanarak Zeki markası, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 28 Aralık 2020 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle Gökhan Göksel adına tescil edildi.

"Zeki Başeskioğlu'na sözüm var, zirveye çıkacağız"

Mahkeme kararının ardından bir açıklama yapan Gökhan Göksel, Zeki Mayo'yu yeniden dünyanın en prestijli markalarından biri haline getirmek için çalışmalara başladıklarını belirtti. "Zeki Başeskioğlu'nun vizyonunu günümüz perakende dinamikleriyle birleştirerek markayı hak ettiği yere taşıyacağız" diyen Göksel, markanın global moda sahnesine dönüşü için ciddi yatırımlar yapacaklarını duyurdu. Göksel, "Zeki Başeskioğlu'na bir sözüm var; onun mirasını yaşatarak Zeki Mayo'yu yeniden bir dünya markası yapacağız" ifadelerini kullandı. Markanın yenilikçi e-ticaret stratejileri, dijital pazarlama kampanyaları ve sürdürülebilir üretim modelleriyle yeniden küresel pazarda ses getireceğini söyleyen Göksel, "Zeki Mayo'nun yeniden doğuşu, sadece nostaljik bir marka dönüşü değil, aynı zamanda Türkiye'nin küresel moda sahnesindeki güçlü temsilcilerinden biri olma yolunda önemli bir adım" diye konuştu.

Yeni nesil 'Zeki Mayo' geliyor

Bir dönem Victoria's Secret defilelerine taş çıkartan görkemli kampanyalarıyla anılan Zeki Mayo, şimdi yeni nesil tüketici beklentilerine uyum sağlayarak dijital dünyaya entegre edilecek. Moda dünyasında bir kez daha kendini kanıtlamaya hazırlanan Zeki Mayo, geçmişten aldığı mirası modern trendlerle harmanlayarak yeniden moda dünyasının en prestijli isimleri arasına katılmayı hedefliyor. Global açılım stratejileri, e-ticaret atılımları ve yeni koleksiyonlarıyla Zeki Mayo, moda tutkunlarını heyecanlandırmaya hazırlanıyor.Zeki Mayo'nun yeni koleksiyonları ve marka stratejileriyle ilgili güncellemeler zekimayo.com.tr adresinden duyurulacak.

Zeki Mayo'nun pazarlama faaliyetlerini, kurucusu Ecevit Saraç'ın olduğu Webolizma reklam ajansı yürütecektir.