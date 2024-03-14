Zeki Kayda kimdir? MHP Manisa Salihli Belediye Başkan Adayı Zeki Kayda kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Manisa-Salihli Belediye Başkan Adayı Zeki Kayda kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Zeki Kayda kimdir? MHP Manisa-Salihli Belediye Başkan Adayı Zeki Kayda nereli? Detaylar haberimizdedir…

ZEKİ KAYDA KİMDİR?

Zeki Kayda, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Manisa-Salihli Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.