Zehra Konakçı kimdir? CHP Eskişehir Çifteler Belediye Başkan Adayı Zehra Konakçı kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Eskişehir Çifteler Belediye Başkan adayı ise Zehra Konakçı. Zehra Konakçınereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ZEHRA KONAKÇI KİMDİR?

Zehra Konakçı, 1971 yılında Eskişehir'in Çifteler ilçesinde doğdu. 2018 yılında Darıca İlçe Seçim Müdürü olarak görev yaptı. Evli olan Konakçı, iki kız çocuğuna sahiptir. Ayrıca, Zehra Konakçı, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Çifteler Belediye Başkanı adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.